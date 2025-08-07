El hombre denunciado por intentar subastar una piedra del acueducto de Segovia asegura que trata de "defender la protección" del monumento

Un residente segoviano era denunciado por parte del Ayuntamiento de la ciudad después de convocar una subasta en redes sociales, a través de la cual vendía un objeto muy preciado e histórico: una piedra del acueducto de Segovia. Glenn Stephen Murray es el protagonista de la noticia, y, a pesar de ser de California, lleva 37 años viviendo en España. Más Espejo hablaba con él para conocer su versión de los hechos.

El motivo de la subasta

Un adoquín de 17 kg que pretendía vender con el fin de "defender la protección del acueducto", y cuya recaudación, asegura, iba a ir destinada a una ONG. Así lo transmitía al programa, denunciando el "pésimo estado de conservación" del monumento. Un objetivo que persigue desde hace tiempo: "Llevo años denunciando la falta de placas de aviso para la prohibición de apoyarse contra el acueducto". Ya que, como mostraba a la cámara, la zona más baja se desgrana. De la misma manera, también denuncia, desde el año 2018, la falta de bolardos. Algo que está permitiendo a lo coches acercarse demasiado a la zona.

"Tardo mes y medio en caer"

Pero, ¿de dónde sacó la piedra? Según Glenn, un vecino que vive cerca le aviso de su existencia y de que, al estar agrietada, caería. "Tardo 1 mes y medio, casi 2, en caer por su cuenta y estuvo abandonada en el suelo durante tres meses", explicaba. Alejada unos pocos metros de las columnas del monumento, los niños le daban patadas y los turista tropezaban. Por ello, el hombre decidió llevársela: "Con mucha preocupación lo he recogido y lo he llevado a mi casa como hace unos 3 meses". "He esperado hasta el mes de agosto para sacar la subasta y llamar la atención de lo que está pasando aquí en Segovia", comentaba.

El Ayuntamiento no piensa lo mismo

Asimismo, el programa consultaba la otra versión y hablaba con Alejandro González, concejal del Ayuntamiento de Segovia. Este se mostraba contundente: "Rechazo la afirmación de que el acueducto este abandonado. Está perfectamente protegido y permanentemente vigilado". Es por este motivo que, aseguraba, conocen "dónde están todas y cada una de las piedras".

En cuanto al vecino que dio el aviso, expresaba que no entienden porque notificó a Glenn y no a las autoridades. Además, defendía que lo que dice este es mentira y "está informando de una forma incorrecta". La piedra es "una pieza de granito de una labra muy similar a las cornisas del monumento". Se trata de una práctica habitual y esta, en concreto, "se instaló en un muro de manpostería en una restauración posterior".

La solución para el concejal no es otra que la vía judicial y administrativa. Y es que las autoridades actuarán ante lo ocurrido porque la persona que ha recogido esa piedra "no está autorizada para actuar en el monumento". "Solo podemos actuar las Administraciones Públicas y, concretamente, el Ayuntamiento de Segovia", aclaraba.

Glenn respondía, contundente, que el motivo por el que saben de dónde viene la piedra es gracias a que él publica cosas del acueducto a diario a sus redes sociales. También, defendía su inocencia y expresaba que "no pueden demostrar de ninguna manera que haya arrancado esa piedra". Por último, garantizaba que la seguridad de la que presume el concejal no es tal: "El acueducto esta 100% sin protección alguna".

