Capítulo 367

Damián reabre el mayor secreto de Irene y llama al padre de su hija: “Necesito hablar con usted”

El pasado vuelve con fuerza. Sin avisar a nadie, marca un número que podría cambiar el destino de todos.

Damián ha tenido una conversación con Manuela que ha terminado removiéndole las ideas.

Lo que ha empezado como un comentario sobre el estrés del trabajo ha derivado en una reflexión profunda sobre la verdad y las consecuencias del silencio. “Una mentira, por pequeña que sea, ocupa mucho espacio en las relaciones”, le ha confesado Manuela al empresario.

Damián guarda desde hace tiempo un secreto que puede romper el mundo de Irene. Tras la conversación con Manuela no ha podido evitar repasar un informe privado que tiene desde hace años, donde se detalla que Irene, presionada por su familia, entregó a su hija en adopción tras quedarse embarazada de José Gutiérrez.

Con el informe abierto sobre la mesa, Damián ha tomado una decisión y ha hecho una llamada. “Buenas noches. ¿Hablo con José Gutiérrez? Me gustaría reunirme con usted”, ha dicho con la voz firme, pero la mirada llena de dudas.

