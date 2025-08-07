Rifirrafe entre Paco Marhuenda y Arantxa Tirado sobre la prohibición de las fiestas musulmanas en Jumilla: "Déjame que haga el ridículo y tú muestres lo talentosa que eres"

La semana pasada el ayuntamiento de la localidad murciana de Jumilla, aprobaba una moción de VOX, apoyada por el PP, por la cual se prohíbe a los musulmanes que celebren sus fiestas islámicas en el pabellón polideportivo y en la vía pública. Una decisión que ha generado mucha polémica en todo el país, por un lado, el portavoz del Ayuntamiento de Jumilla ha dicho que "no han vetado nada, simplemente quieren regular los espacios deportivos para ceñirlos a lo deportivo", y la portavoz del PSOE lo tacha como una "vergüenza".

"El islam nació en sangre y fuego"

Este debate se ha trasladado al plató de Espejo Público y ha generado un momento de tensión entre los colaboradores: Paco Marhuenda y Arantxa Tirado. Por un lado, el director de La Razón ha reconocido que: "La historia es bastante obvia, aquí había un reino cristiano que era el reino visigodo de Toledo, donde hubo una invasión, el islam nació en sangre y fuego, eso es historia, lo demás es opinión".

Momento de tensión en el plató

Una afirmación que no ha gustado nada a la politóloga Arantxa Tirado, quien ha saltado diciendo: "Eso no es cierto, yo te recomiendo la lectura de un historiador del CSIC que se llama 'España Diversa' que muestra la lectura de la historia un poco diferente, siento si le perjudica la publicidad", a lo que Paco Marhuenda ha contestado: "No, no, publicidad es la que tú dices. Déjame hablar, ya se que eres más lista que todos los que estamos aquí, pero déjame acabar, déjame que haga el ridículo y tú muestres lo talentosa que eres".

"Lo de Jumilla me parece una exageración"

A la pregunta de Lorena García al periodista sobre si la integración se consigue con la prohibición, Paco Marhuenda ha contestado: "Tiene que haber un punto de prohibición, pero no estoy de acuerdo con lo de Jumilla. Estoy a favor de que se respete a todos, lo de Jumilla me parece una auténtica exageración, pero entiendo lo del espacio público".

Aunque el ambiente del plató de Espejo Público parecía que se había calmado, se ha vuelto a reavivar la tensión con la intervención de Arantxa Tirado: "Esta gente que está en contra de que se usen los polideportivos para estas cosas también están en contra de que esta gente procese su religión en sus mezquitas, luchan por sacarlas de sus barrio. Pueden plantear el debate falsamente diciendo que es un tema de instalaciones públicas, pero lo que hay un rechazo. En el discurso de Paco se ve claramente que defiende la religión católica frente a la islámica, y para mí todas las religiones son lo mismo".

"Tú allí tendrías que ir con velo"

A lo que el director de La Razón no ha podido evitar contestar diciéndole que se "vaya a los países árabes" para que compruebe cómo se respeta a las mujeres y al colectivo LGTBI, y le ha dicho que: "Tú allí tendrías que ir con velo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.