Manu aprovecha un lapsus tempranero de Rosa en El Rosco y se asegura la victoria con 23 aciertos

Después del empate en el programa anterior, Rosa y Manu volvían a verse las caras. Con la tranquilidad de no haberse tenido que enfrentar a la Silla Azul, los concursantes luchaban por un bote de 1.966.000 euros.

Ella contaba con mucho menos tiempo que su rival, algo que quizá, psicológicamente, le ha perjudicado. En su primer turno, la jugadora se ha precipitado y ha sufrido un lapsus que le condicionaría el resto de El Rosco.

Él sabía que simplemente debía no fallar, por lo que la consigna era clara: no asumir ningún tipo de riesgo. Rosa, ya por detrás en el marcador, ha cometido otro error tras una racha de nueve aciertos que le ha terminado de sentenciar.

Finalmente, Manu no solo ha ganado, sino que se ha quedado a tan solo dos palabras de hacerse con el ansiado premio. ¡Haz click en el vídeo de arriba para revivir este momentazo!