Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 7 de agosto

Manu aprovecha un lapsus tempranero de Rosa en El Rosco y se asegura la victoria con 23 aciertos

La concursante se ha inmolado durante su primer turno ante las prisas de tener tan poco tiempo.

Manu aprovecha un lapsus tempranero de Rosa en El Rosco y se asegura la victoria con 23 aciertos

Publicidad

Después del empate en el programa anterior, Rosa y Manu volvían a verse las caras. Con la tranquilidad de no haberse tenido que enfrentar a la Silla Azul, los concursantes luchaban por un bote de 1.966.000 euros.

Ella contaba con mucho menos tiempo que su rival, algo que quizá, psicológicamente, le ha perjudicado. En su primer turno, la jugadora se ha precipitado y ha sufrido un lapsus que le condicionaría el resto de El Rosco.

Él sabía que simplemente debía no fallar, por lo que la consigna era clara: no asumir ningún tipo de riesgo. Rosa, ya por detrás en el marcador, ha cometido otro error tras una racha de nueve aciertos que le ha terminado de sentenciar.

Finalmente, Manu no solo ha ganado, sino que se ha quedado a tan solo dos palabras de hacerse con el ansiado premio. ¡Haz click en el vídeo de arriba para revivir este momentazo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

Manu aprovecha un lapsus tempranero de Rosa en El Rosco y se asegura la victoria con 23 aciertos

Manu aprovecha un lapsus tempranero de Rosa en El Rosco y se asegura la victoria con 23 aciertos

Damián Moyá, Rosa y Patricia Yurena naufragan en las Palabras Cruzadas: "¡Qué desastre!"

Damián Mollá, Rosa y Patricia Yurena naufragan en las Palabras Cruzadas: "¡Qué desastre!"

"Es un momento histórico": Roberto Leal, emocionado ante el acierto de Manu en La Pista

"Es un momento histórico": Roberto Leal, emocionado ante el acierto de Manu en La Pista

Así es la nueva temporada de Emparejados
Mucho humor

“Yo hago el amor casi todos los días”: confesiones y diversión en la nueva temporada de Emparejados

La sorprendente conexión entre Damián Moyá y Rosa en Pasapalabra: "Estamos en familia"
Mejores momentos | 7 de agosto

La sorprendente conexión entre Damián Mollá y Rosa en Pasapalabra: "Estamos en familia"

font
SU TESTIMONIO

La delicada situación de Luis Font, integrante del icónico Locomía: "Toqué fondo en diciembre viviendo en el aeropuerto"

El artista ha tenido que ser apadrinado para superar el infierno en el que estaba inmerso y ahora vive en México. ¡Hablamos con él!

miriam
COLECCIONISTA

Miriam tiene 150 vestidos de novia en su casa y no se ha casado con ninguno: "He llegado a pagar desde 200 hasta 5000 euros"

Desde los 17 años, Miriam comenzó su pasión por coleccionar ropa antigua, especialmente vestidos de fiesta, mientras estudiaba en Londres. A los 30, inició su colección de vestidos de novia y hoy ya tiene 150.

cheick

Cheick, vino en patera a España y pasó de mantero a portada de revista: "Al llegar a España no tenía permiso de trabajo y vendía bolsos"

josé

José Ramón, el 'okupa' de la ermita, podría haber sido estafado: "La gente que me lo ha vendido es muy seria y muy honrada"

maite

Maite tuvo que ver cómo su hija se iba a Londres para poder trabajar de embrióloga: "No fue fácil dejarla allí"

Publicidad