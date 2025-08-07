Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 7 de agosto

La sorprendente conexión entre Damián Mollá y Rosa en Pasapalabra: "Estamos en familia"

El invitado ha asegurado compartir una curiosidad con la concursante: ambos tienen ascendencia argentina.

La sorprendente conexión entre Damián Moyá y Rosa en Pasapalabra: "Estamos en familia"

Publicidad

Este ha sido el segundo programa en el que Rosa ha compartido mesa con Juan Ibáñez y Lidia Torrent. Con ambos se le vio buena sintonía a la concursante, pero el colaborador de El Hormiguero ha desvelado una sorprendente casualidad.

Tal y como ha dicho durante el turno de presentaciones, ambos poseen ascendencia argentina. "Se notó en el programa anterior que estabais conectados", ha dicho Roberto Leal entre risas.

De hecho, como no podía ser de otra manera, Juan Ibáñez ha aprovechado esta circunstancia para bromear con sus orígenes senegaleses y de que tendría que matarle si le desvelase el secreto de Trancas y Barrancas. ¡Así ha sido este momentazo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La sorprendente conexión entre Damián Moyá y Rosa en Pasapalabra: "Estamos en familia"

La sorprendente conexión entre Damián Mollá y Rosa en Pasapalabra: "Estamos en familia"

font

La delicada situación de Luis Font, integrante del icónico Locomía: "Toqué fondo en diciembre viviendo en el aeropuerto"

miriam

Miriam tiene 150 vestidos de novia en su casa y no se ha casado con ninguno: "He llegado a pagar desde 200 hasta 5000 euros"

cheick
SU HISTORIA

Cheick, vino en patera a España y pasó de mantero a portada de revista: "Al llegar a España no tenía permiso de trabajo y vendía bolsos"

josé
INVESTIGACIÓN

José Ramón, el 'okupa' de la ermita, podría haber sido estafado: "La gente que me lo ha vendido es muy seria y muy honrada"

maite
LO CUENTAN

Maite tuvo que ver cómo su hija se iba a Londres para poder trabajar de embrióloga: "No fue fácil dejarla allí"

Llevamos días hablando de los jóvenes que tienen que dejar su país en busca de un futuro laboral mejor pero hoy tratamos la otra parte. ¿Qué pasa con los padres que tienen que ver a sus hijos irse a muchos kilómetros?

juami
INVESTIGACIÓN

Juan Miguel llegó a perder 100.000 euros por su adicción al juego: "Estaba deseando que mi familia se acostase para poder jugar"

Juan Miguel perdió los ahorros de toda una vida por su adicción al juego pero gracias a la ayuda de Vanessa, su mujer, pudo salir del pozo. Nos lo cuentan en plató.

jesus

La muerte de un hombre en Badajoz podría ser culpa de la residencia y no de la ola de calor: "Tenía ampollas en las manos y quemaduras en los gemelos y brazos"

Annie habla sobre el video de la familia real hablando en lengua de signos

Annie, la mujer que consiguió el vídeo de la Familia Real hablando en lengua de signos, asegura que "ayuda a visibilizar la comunidad sorda"

Cura de Valdepeñas

El polémico cura de Valdepeñas: “Es un sin vergüenza, un cotilla”

Publicidad