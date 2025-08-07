La sorprendente conexión entre Damián Mollá y Rosa en Pasapalabra: "Estamos en familia"

Este ha sido el segundo programa en el que Rosa ha compartido mesa con Juan Ibáñez y Lidia Torrent. Con ambos se le vio buena sintonía a la concursante, pero el colaborador de El Hormiguero ha desvelado una sorprendente casualidad.

Tal y como ha dicho durante el turno de presentaciones, ambos poseen ascendencia argentina. "Se notó en el programa anterior que estabais conectados", ha dicho Roberto Leal entre risas.

De hecho, como no podía ser de otra manera, Juan Ibáñez ha aprovechado esta circunstancia para bromear con sus orígenes senegaleses y de que tendría que matarle si le desvelase el secreto de Trancas y Barrancas. ¡Así ha sido este momentazo!