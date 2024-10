Alfonso Guerra, en Espejo Público: "Nicolás Redondo no tendrá carnet del partido, pero es un gran socialista"

Felipe González, presidente del primer Gobierno socialista de la historia de la democracia de España y el que fuera vicepresidente, Alfonso Guerra, respondían a todas las preguntas de la periodista y presentadora del programa, Susanna Griso.

Ambos políticos formaron parte de la cúpula del Partido Socialista antes, durante y después de la transición a la democracia. Precisamente esta semana se celebra el 50º aniversario del Congreso de Suresnes, última asamblea del PSOE que se celebró en el exilio.

González y Guerra trataban con Susanna los asuntos que marcan la política nacional en el presente.

Las cesiones de Sánchez al independentismo

Alfonso Guerra respondía sin paños calientes ante las concesiones del actual Gobierno, encabezado por el Partido Socialista de Pedro Sánchez a los distintos partidos separatistas catalanes, así como los últimos realizados a los abertzales de Bildu.

El que fuera vicepresidente entre 1982 y 1991 lanzaba una pregunta que él mismo respondía para dejar clara su postura: "¿Se puede pactar por todo, hay que ceder en todo con tal de tener la mayoría? No".

Alfonso Guerra continuaba su exposición y no considera justo suprimir la secesión del Código Penal, a cambio de un acuerdo para lograr la mayoría: "Es lógico pactar con otro para conseguir la, mayoría, sí. [...] A cambio de una Amnistía, que no es constitucional, no me parece justo [...] No está justificado".

Sobre una hipotética derrota en las urnas que hiciera pasar al PSOE a la oposición, Guerra afirmaba que las renovaciones son "siempre buenas", y además expresaba lo siguiente: "Ojalá tuvieran mayoría absoluta y no dependieran de delincuentes fugados que redactan la propia amnistía".

Asegura que en el año 2012 ya advirtió de "un golpe de Estado a cámara lenta" en Cataluña. En 2017 se confirmarían sus sospechas, y se posicionó de lado de la justicia y del lado del PSOE, que lo consideró 'Rebelión', 'Secesión', según la justicia: "Entonces coincidía yo, en todo. Lo que pasa a partir del 23 de julio, ellos (el PSOE) cambian su posición y yo mantengo la misma, por coherencia. [...] ¿Qué ha cambiado? La necesidad de unos votos".

De buenos y malos socialistas

Tanto Guerra como González discrepan del alto precio que han tenido que pagar los más críticos con la actual hoja de ruta del Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez. En opinión de Guerra, el PSOE no tendría la potestad de otorgar el estatus de 'buen o mal socialista': "Nicolás Redondo no tendrá carnet del partido, pero es un gran socialista".

Felipe González por su parte, para señalar la importancia que se otorgaba a los congresos del partido, subrayaba la duración de los mismos: "Nunca hacíamos un congreso que durara menos de un día y medio, ahora no duran más de una hora y media".

Para Felipe, actualmente no se daría suficiente voz ni crédito a aquellos que discrepan internamente en el PSOE.