Pedro Sánchez adelanta el Congreso Federal del PSOE al 15, 16 y 17 de noviembre en Sevilla

Este sábado se anunciará oficialmente, pero ya hay fecha para el Congreso Federal del PSOE. El presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, ha elegido el fin de semana del 15,16 y 17 de noviembre para llevar a cabo este Congreso en Sevilla.

La función del mismo es relanzar el partido tras el ciclo electoral y renovar el equipo de dirección. Como se ha dicho anteriormente, será este sábado 7 de septiembre cuando se convoque de manera oficial en el Comité Federal.

Esther Peña, portavoz Ejecutiva del PSOE, lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa ejecutada tras la reunión de la dirección del partido. Una reunión que ha servido para convocar el Comité Federal para este sábado y poner en marcha el proceso congresual.

¿Qué importancia tiene el Congreso Federal?

El PSOE realiza al año algunas reuniones periódicas a las que asisten cargos del partido, delegados de los socialistas. En ellas, se debate acerca de la situación política del Partido. En este caso, el Congreso Federal es el máximo órgano legislativo del Partido, puesto que se encarga de fijar el programa político y la línea oficial de los socialistas del país. Además, se elige a la Comisión Ejecutiva Federal y debate la gestión a cargo de la dirección del partido.

En concreto, este Congreso Federal abrirá una sucesión de los congresos territoriales a final de año y a principios del año 2025, donde se pondrá en juego todos los liderazgos autonómicos del partido.

El último de estos congresos se celebró en octubre de 2021, en Valencia. En cuestión de cálculos, el siguiente no correspondería celebrarse hasta en otoño de 2025. Sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido adelantarlo.

Este adelanto podría llegar provocado por las críticas recibidas por los barones después del acuerdo alcanzado con Cataluña en materia de financiación. Un ejemplo de ello fue el presidente de Castilla-La Mancha, Page, que fue contundente en su crítica al pacto catalán para investir a Salvador Illa: "A estas alturas nadie me ha hecho llegar ningún documento firmado que realmente comprometa. Veo solo borradores y un comunicado muy genérico". Además, alegó confiar en que "no pueda prosperar el planteamiento menos de izquierda desde que yo tengo uso de razón. El egoísmo en persona. Representa lo contrario a los valores que se defienden desde los partidos de izquierdas. No se lo puedo reprochar porque buscan la independencia. El problema está en quien deja de lado su propio programa y convicción", concretó.

Ábalos amenaza al PSOE

Todo esto llega en paralelo con algunos escándalos que están haciendo hervir al partido de los socialistas. Un ejemplo de ello es la breca que ha abierto el caso Koldo entre José Luis Ábalos y el PSOE. En concreto, ha vuelto al punto de mira después de que el exministro de Transportes haya advertido al partido de que podría abandonar su disciplina de voto de su ya expartido, poniendo en el foco una de la iniciativas más controvertidas para el Gobierno en los próximos meses: la financiación económica.

Ábalos ha calificado el informe pedido por Puente sobre el caso como una especie de "intrusismo administrativo" y que "más de una auditoría parece un 'Tribunal de Honor o de Excepción' contra su persona".