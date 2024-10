Rodríguez Ibarra propone a Cándido Méndez como nuevo secretario general del PSOE: "Ahora ya está elegido"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente extremeño del PSOE, sabe que muchos le sitúan "en la fachosfera" después de sus últimas opiniones políticas. "He dedicado tres cuartas partes de mi vida al partido", señala. Explica además que si habla es porque le preocupa el PSOE, no el PP, sino su partido. "Me preocupa mi partido porque si el PSOE sufriera una debacle que le llevara a una situación como a la francesa o a la italiana el país sufriría muchísimo. Nuestro hueco lo iban a llenar independentistas y nacionalistas y eso haría al país ingobernable".

Se acaban de cumplir 50 años del mítico congreso socialista de Suresnes donde el partido fue capaz de participar en la transición y de formar parte de las primeras elecciones del año 77. Participó en los pactos de la Moncloa y en el año 82 consiguió 202 diputados. Una situación que compara con la coyuntura actual: "Ahora somos la segunda fuerza política, no vamos a gobernar en mucho tiempo".

Los nombres de Borrell para ser secretario general del PSOE

Señala que el Congreso que se va a celebrar en Sevilla ya "va con el secretario general puesto", en referencia al también presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "Ahora los congresos empiezan con el secretario general elegido. No se podrá aprobar nada en las ponencias que vayan en contra del secretario general". No cree que tenga sentido un Congreso para que dimita el secretario general. Como posibles candidatos para sustituir a Sánchez ve a Josep Borrell, también "como un gran candidato a la presidencia del Gobierno", o a Cándido Méndez. "No sería para ahora, es un sueño estúpido porque ya está elegido", matiza.

Considera que el de los congresos federales es un sistema perverso, y que se entiende que "no va a dimitir quien acaba de ser ratificado y elegido". Sobre las acusaciones de corrupción que planean sobre el PSOE apunta que en el supuesto de que Ábalos sea culpable, o la pareja de Sánchez sea culpable... eso no cambiará otros grandes problemas. "¿Tendremos viviendas?", se pegunta. Apunta además que "quien roba en política es que no sabe hacer nada en la sociedad".

"Los jueces son protagonistas porque los políticos están todo el día arrojándose querellas"

Ibarra reflexiona sobre el protagonismo que empieza a tener la judicatura en la sociedad actual. "Cuando yo era más joven todo el mundo sabía el nombre de los capitanes generales de los ejércitos de toda España. Hoy han desaparecido los nombres de los capitanes generales pero todo el mundo sabe el nombre de los jueces. on protagonistas porque los políticos están todo el día arrojándose querellas unos a otros. La culpa la tiene nuestra clase política".

Sobre el problema de la vivienda, por el que se se han registrado protestas en varias comunidades autónomas, apunta que el Gobierno central tiene la obligación de legislar y habría que obligar a las comunidades autónomas para que destinen una parte de su presupuestos a la construcción de viviendas. "Todo lo que sea intervenir el mercado mediante dinero para el inquilino eso siempre fracasa. La única forma de intervenirlo es hacer vivienda pública al lado de la privada. La desigualdad es el talón de Aquiles de este Gobierno".