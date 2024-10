Alfonso Guerra, sobre el PSOE: "Ojalá tuvieran mayoría absoluta y no dependieran de delincuentes fugados que redactan la propia amnistía"

Felipe González y Alfonso Guerra, expresidente y vicepresidente del Gobierno, han acudido este jueves a 'Espejo Público'. Los históricos dirigentes socialistas han sido dos de las figuras que más han criticado el Gobierno de coalición y al actual PSOE de Pedro Sánchez. Abordan la actualidad política nacional en un contexto marcado estos días por la reducción de penas a presos de ETA, el 'cupo catalán' y los audios del rey emérito Juan Carlos I. Ambos han vuelto a ser críticos con el PSOE.

Guerra ha sido duro con la dirección del partido: "Ojalá tuvieran mayoría absoluta y no dependieran de delincuentes fugados que hacen una ley de amnistía que la redactan ellos". Así lo ha remarcado el exvicepresidente. Una postura a la que también se suma Felipe González.

El expresidente socialista asegura que "nosotros nunca renunciamos a la autonomía estratégica del partido, a la vocación mayoritaria". "Uno debe ofrecer un proyecto que sea aceptable para la mayoría social. ¿Que no te la dan? Bien, pero que renuncies previamente a representar a la sociedad es que no crees en tu proyecto sea mayoritario en la sociedad. Si no te crees que representas intereses mayoritarios, nadie te va a creer. Esto está pasando. Estamos retrocediendo una y otra vez".

Estamos además en el 50 aniversario del histórico Congreso Socialista de Suresnes que supuso un punto de inflexión en el partido dando paso a un cambio interno y a una renovación ideológica. Son 50 años de su celebración en la localidad del norte de Francia. Tanto González como Guerra se han mostrado emocionados al ver las imágenes de aquel momento. Felipe tenía 32 años y Guerra 34, pero ya estaban curtidos en la política desde la clandestinidad.

Ambos son claros y no esconden las discrepancias con el actual partido. Felipe González considera que si él y Guerra no fueran 'los padres' del partido tras el Congreso de Suresnes, ahora hubieran sido 'depurados' por el PSOE: "Claro". "Si no hubiéramos estado en la creación del partido que sale de Suresnes hubiéramos sido depurados. Es posible", señalaba en la entrevista.

Felipe González fue elegido líder del PSOE por exclusión, porque Nicolás Redondo no quiso ocupar el cargo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com