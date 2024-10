El Gobierno defiende la reducción de penas a etarras ante un PP que pide retirar una ley que busca "el aplauso de Txapote"

La ley sobre antecedentes penales que beneficia a presos etarras ha protagonizado la jornada de este miércoles en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha dirigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, diciéndole que "sabía lo que votaba" aquel 18 de septiembre, a la vez que ha negado que esta reforma legal rebaje las condenas de los presos. También ha puesto en duda su liderazgo en el PP señalando que "no hay nadie al volante" de la oposición.

Pedro Sánchez ha ofrecido estas declaraciones en su turno de réplica durante la comparecencia que los populares solicitaron para tratar la situación de la migración y el plan de equilibrio fiscal. A pesar de ello, buena parte de la intervención de Feijóo ha estado dedicada a cargar contra el Gobierno por la medida, que consideran una "bajeza moral".

El jefe del Ejecutivo ha dicho que el PP está dirigido por una persona que "no se presentó a las elecciones generales y no se sienta en este Hemiciclo", haciendo referencia de esta forma a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De esta manera, ha recriminado a Feijóo que muchas de sus decisiones se encuentran condicionadas por la dirigente 'popular': "La jefa no le deja", ha lanzado. "El problema es que negociar con usted es absolutamente ineficaz", le ha reprochado después. Tras considerar que el líder nacional del PP "no decide nada", ha dicho que "muchos" de los 'barones' del PP quieren "llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para el reparto de migrantes menores". "Pero es que el problema es que la jefa no le deja", ha dicho, en alusión a Díaz Ayuso.

Feijóo da cinco días a Sánchez

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a retirar la ley sobre intercambio de antecedentes penales en la UE que beneficia a presos de ETA, a lo que ha añadido que, si no lo hace, no podrá dar "lecciones" y se quedará "para siempre con el aplauso de Otegi, de Txapote y de los demás".

"Le pido expresamente que retire la ley"

"Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite", así ha sido como ha iniciado Feijóo su intervención en el Pleno del Congreso.

El líder popular ha arremetido contra el Gobierno por impulsar una ley aún sabiendo que supone una "bajeza moral". Se ha centrado en defender la retirada de esta norma, que se votará el próximo lunes en el Pleno del Senado después de que el Grupo Popular usara este martes su mayoría absoluta para aplazar la votación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com