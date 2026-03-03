Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
María Guardiola tiende la mano a Vox para ser investida: "No voy a regodearme en las diferencias, sino en lo que nos une"

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, se enfrenta al debate de investidura dejando atrás las diferencias con Vox.

María Sáez
Publicado:

La candidata del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se presenta a la investidura sin un acuerdo entre PP y Vox. Guardiola no cuenta con los apoyos necesarios para su nombramiento como presidenta de la Junta de Extremadura.

Las formaciones llevan dos meses sumidos en un tira y afloja en vistas a alcanzar un acuerdo. Para ello, María Guardiola gasta su último cartucho alentando a la responsabilidad política de los de Abascal. "No estamos aquí para frenar medidas, sino para impulsarlas", ha declarado.

La popular subraya que sus partidos no son incompatibles "ni existen muros" entre ellos. De hecho, ha remitido a su primera legislatura, en la que necesitó el apoyo de los verdes para alcanzar la presidencia.

No pierde la esperanza

Para ello, antepone el bienestar de los extremeños a sus diferencias. "Nadie puede negar" que juntos impulsaron medidas que han funcionado. Al ser preguntada por los medios si podrá recuperar el apoyo de Vox, Guardiola se muestra confiada: "Creo que tendrían que escuchar a los extremeños y creo que al final lo harán. Tengo confianza en que las cosas puedan salir bien".

Cuando se reanude la sesión de este miércoles, los extremeños saldrán de dudas. Se celebrará la votación en la que Vox evidenciará o no los deseos de los populares.

Promete una legislatura marcada por la estabilidad y los acuerdos "frente a la desesperanza, el revanchismo y efímeras florituras". Ha hecho notar su hartazgo ante los "muros", las "excusas" y las pérdidas de tiempo. La candidata popular deja a un lado la discusión política, que tan solo genera bloqueos en el futuro de los ciudadanos, que esperan "nuestros acuerdos y medidas".

Guardiola se ha referido a los socialistas extremeños como un partido "en reconstrucción" con una derrota aún por asumir. Le ha pedido a los de Sánchez que asuman el mandato de las urnas para recuperar la dignidad perdida.

Más allá de las críticas al PSOE extremeño y al Gobierno de Pedro Sánchez, se ha posicionado en temas como la migración. "Extremadura necesita una inmigración que venga a construir. Que venga a trabajar, a aportar, a formar parte de un proyecto común. Pero para eso necesitamos que el Gobierno central ejerza las competencias que le corresponden con un modelo capaz de unir firmeza y oportunidad, sin trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de su modelo fallido", según ha declarado.

Sin embargo, los de Vox se muestran firmes en su postura y no se bastan con las críticas al Ejecutivo.

Publicidad

