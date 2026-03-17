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Alfonso Fernández Mañueco

Mañueco contesta a Abascal sobre un posible gobierno en coalición con Vox: "Medida a medida hablaremos"

Alfonso Fernández Mañueco ha compartido sus primeras impresiones en Espejo Público tras su victoria en las elecciones en Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco

Entrevista con Alfonso Fernández Mañueco | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Todavía con la resaca electoral que le da la victoria "incontestable" en las pasadas elecciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco empieza a moderar sus mensajes.

Del portazo al PSOE habla ahora de "diálogo" con todas las formaciones aunque mantiene su rechazo "a pactar con el sanchismo". Del deseo de un gobierno en solitario abre su mano a "un pacto parlamentario" con VOX, a "un acuerdo de legislatura" o "si tiene que ser un gobierno de coalición, lo hablaremos".

Fernández Mañueco ha compartido su alegría por el triunfo en las urnas en Espejo Público. "Lo primero es agradecer a los ciudadanos de Castilla y León por su comportamiento cívico, en segundo lugar por el respaldo mayoritario que ha dado al proyecto del PP y en tercer lugar decir que los ciudadanos nos han dicho que hay que dialogar con todas las fuerzas políticas".

El PP de Castilla y León ha logrado frenar a Vox. Mañueco puntualiza que "más que plantar cara a Vox es presentar un proyecto de futuro y hemos explicado cuál es la visión que tenemos para Castilla y León y el resultado ahí está, es incontestable la victoria".

Insiste en que lo que ha hecho su equipo es "mirarle a los ojos a nuestros paisanos y decirles la realidad de lo que hay. Necesitamos un gobierno fuerte, nos gustaría tener mayoría absoluta, parece que en los tiempos que corre esto es complicado si no imposible, y si no hay mayoría absoluta estas son nuestras condiciones: hablar de los problemas de la gente en la calle, de la gestión de los servicios públicos, un apoyo a las familias y queremos estabilidad".

Sigue defendiendo que su opción favorita es la de un gobierno en solitario, pero cierto es que no se cierra a la entrada de Vox en su ejecutivo. "No es que me resista" indica para añadir a continuación "la experiencia ha sido mejor la de un gobierno en solitario que un gobierno en coalición", pero advierte, "más allá de los sillones que para mí es lo último", "medida a medida, hablaremos".

Y repite: "Yo lo que he dicho es que para mi CC.AA. lo mejor ha sido un gobierno en solitario, puede ser un pacto parlamentario, un pacto de legislatura, pero si tiene que ser un gobierno en coalición lo hablaremos".

Destaca también un último mensaje que Mañueco extrae de las urnas: "El mensaje que hemos trasladado es que queremos construir entre todos una alternativa al sanchismo".

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