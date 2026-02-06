Antena3
La agonía de los vecinos de Ubrique: "Ha dejado de llover pero el caudal va aumentando"

Ubrique y Grazalema están separados por poco más de diez kilómetros y la zona está viviendo un episodio extraordinario de lluvias a consecuencia de las borrascas Kristin, Leonardo, y ahora Marta. El acuífero está rebosando, el agua sale por las grietas del suelo de las casas, los enchufes y cualquier poro. Los vecinos luchan a contrarreloj.

Vecina Ubrique, Cádiz, temporal

Andrés Pantoja
Publicado:

Los vecinos de Ubrique, Cádiz, luchan sin descanso contra el agua, el jueves abrían las calles con picos y azadas para que el agua que brota del subsuelo corra por las calles y deje de salir por el interior de las casas. Este viernes recibían la ayuda de maquinaria, algunas excavadoras que agilizan y aceleran la tarea.

"Esta noche no ha llovido y el caudal está subiendo"

"Esto nadie se lo explica"

Vecina de Ubrique Cádiz.

Están asustados y temerosos de que el agua les quite absolutamente todo. A consecuencia de las lluvias de los últimos días en la zona el suelo ya no tiene capacidad de absorber más. Colocan lo que pueden para tratar de conducir el agua y alejarlo de sus casas: "A las 3 de la mañana solo estábamos mi marido y yo, esto se derrumbó y esto se estaba desbordando".

Las lluvias se detenían la tarde del jueves y la mañana del viernes, sin embargo el nivel del agua sigue subiendo ante la angustiada mirada de los vecinos, que han escuchado "crujidos" del subsuelo y han sentido pequeños temblores: "Lo único que pedimos es más ayuda porque si esta noche no ha llovido y el caudal está subiendo, pues lo de mañana no sabemos por dónde va a salir"

"Lo que ayer era un caño, hoy es un río", expresaba la vecina, consciente de las intensas precipitaciones que se esperan el sábado.

Vecina Ubrique, Cádiz, temporal

La agonía de los vecinos de Ubrique: "Ha dejado de llover pero el caudal va aumentando"

