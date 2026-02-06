Temporal Lluvias
La agonía de los vecinos de Ubrique: "Ha dejado de llover pero el caudal va aumentando"
Ubrique y Grazalema están separados por poco más de diez kilómetros y la zona está viviendo un episodio extraordinario de lluvias a consecuencia de las borrascas Kristin, Leonardo, y ahora Marta. El acuífero está rebosando, el agua sale por las grietas del suelo de las casas, los enchufes y cualquier poro. Los vecinos luchan a contrarreloj.
Los vecinos de Ubrique, Cádiz, luchan sin descanso contra el agua, el jueves abrían las calles con picos y azadas para que el agua que brota del subsuelo corra por las calles y deje de salir por el interior de las casas. Este viernes recibían la ayuda de maquinaria, algunas excavadoras que agilizan y aceleran la tarea.
"Esta noche no ha llovido y el caudal está subiendo"
"Esto nadie se lo explica"
Están asustados y temerosos de que el agua les quite absolutamente todo. A consecuencia de las lluvias de los últimos días en la zona el suelo ya no tiene capacidad de absorber más. Colocan lo que pueden para tratar de conducir el agua y alejarlo de sus casas: "A las 3 de la mañana solo estábamos mi marido y yo, esto se derrumbó y esto se estaba desbordando".
Las lluvias se detenían la tarde del jueves y la mañana del viernes, sin embargo el nivel del agua sigue subiendo ante la angustiada mirada de los vecinos, que han escuchado "crujidos" del subsuelo y han sentido pequeños temblores: "Lo único que pedimos es más ayuda porque si esta noche no ha llovido y el caudal está subiendo, pues lo de mañana no sabemos por dónde va a salir"
"Lo que ayer era un caño, hoy es un río", expresaba la vecina, consciente de las intensas precipitaciones que se esperan el sábado.
