La agonía de los vecinos de Ubrique: "Ha dejado de llover pero el caudal va aumentando"

Los vecinos de Ubrique, Cádiz, luchan sin descanso contra el agua, el jueves abrían las calles con picos y azadas para que el agua que brota del subsuelo corra por las calles y deje de salir por el interior de las casas. Este viernes recibían la ayuda de maquinaria, algunas excavadoras que agilizan y aceleran la tarea.

"Esta noche no ha llovido y el caudal está subiendo"

"Esto nadie se lo explica"

Están asustados y temerosos de que el agua les quite absolutamente todo. A consecuencia de las lluvias de los últimos días en la zona el suelo ya no tiene capacidad de absorber más. Colocan lo que pueden para tratar de conducir el agua y alejarlo de sus casas: "A las 3 de la mañana solo estábamos mi marido y yo, esto se derrumbó y esto se estaba desbordando".

Las lluvias se detenían la tarde del jueves y la mañana del viernes, sin embargo el nivel del agua sigue subiendo ante la angustiada mirada de los vecinos, que han escuchado "crujidos" del subsuelo y han sentido pequeños temblores: "Lo único que pedimos es más ayuda porque si esta noche no ha llovido y el caudal está subiendo, pues lo de mañana no sabemos por dónde va a salir"

"Lo que ayer era un caño, hoy es un río", expresaba la vecina, consciente de las intensas precipitaciones que se esperan el sábado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.