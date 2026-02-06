El cariñoso mensaje de la madre de Rosa a Manu: “Le quiero mucho, es como mi hijo también”

Manu y Rosa han escrito juntos uno de los capítulos más bonitos en la historia de Pasapalabra. Se despiden del concurso como la pareja más longeva, con un récord de 307 programas en los que han dado un ejemplo de compañerismo. La coruñesa lo ha demostrado justo tras convertirse en la ganadora del Rosco con un bote de 2.716.000 euros: “Te lo merecías tanto o más”.

La nueva campeona no ha sido la única en dedicar unas bonitas palabras a Manu. También lo ha hecho la madre de la concursante. Pasapalabra ha conectado con Irma para que su hija le diera la buena noticia. “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”, le ha preguntado Rosa para dar paso a uno de los muchos momentos emotivos del programa.

Durante esa videollamada, Irma se ha dirigido a Manu para mandarle “un abrazo grande” y destacar que él también se sacrificó muchísimo. “Le quiero mucho, es como mi hijo también”, ha asegurado la madre de Rosa. Además, dirigiéndose a él directamente, le ha comentado: “Lo hiciste muy bien” ¡No te pierdas este precioso momento en el vídeo!