El mapa de la AEMET que alerta que casi todo el país registra suelos saturados: las zonas con riesgo de inundación

En la mayor parte de la Península Ibérica las precipitaciones han superado el valor medio del periodo de referencia 1991-2020, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Entre el 28 de enero y 3 de febrero las lluvias afectaron a todo el territorio, dejando cantidades superiores a 100 mm en Galicia, Sistema Central y este de Cáceres.

Sin embargo, Andalucía es otra de las zonas donde la borrasca Leonardo está causando numerosas incidencias desde heridos hasta desalojos. El miércoles, la sierra de Grazalema (Cádiz), registró precipitaciones abundantes, acumulando más de 500 mm.

Se pone el foco en ríos y arroyos. En la provincia de Toledo, Protección Civil ha enviado un mensaje a los teléfonos ante el riesgo de inundaciones por la crecida del caudal de río Alberche. Aunque las anegaciones ya llegaron anoche en la localidad granaína de Huétor Tájar, donde el río Genil y el arroyo Milanos inundó las calles y viviendas obligando a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha realizar rescates.

La realidad es que el suelo de España no puede absorber más agua, en muchas zonas el suelo está al 100% de saturación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, avisaba de esta situación, pero Cataluña y "predicable también en Jaén", donde estaban "al 100% de saturación hídrica, el suelo de Cataluña no tiene capacidad para absorber una gota más que caiga del suelo".

¿Por qué sucede?

El meteorólogo de Antena 3, Roberto Brasero lo llama "tierra saturada de humedad", un concepto que surge cuando hay demasiada humedad y la tierra no puede absorber el agua. "Sobre esa tierra saturada sigue cayendo y eso directamente corre a los ríos y arroyos, incrementando el caudal", ha explicado en Espejo Público.

Aunque esto no viene de ahora, Brasero afirma que esta situación está desde finales de enero. Esta situación "puede preocupar más en zonas donde hay deslizamientos de tierra o donde se va sumando a los ríos".

La AEMET actualiza cada siete días un mapa que muestra el porcentaje de agua disponible en el suelo de la península. En este se refleja que el porcentaje de humedad se encuentra en todo el país al 100%, a excepción de Aragón, Murcia y algunas zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Lo que las sitúa en las zonas de la península con más peligro de inundarse por las crecidas de los ríos.

