Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Historia de Pasapalabra, de los concursos, de la televisión. Rosa Rodríguez se ha convertido en la campeona más importante en los casi 26 años del programa al completar El Rosco y conquistar el bote récord de 2.716.000 euros. Se convierte así en la sucesora de Óscar Díaz, certifica que supera el premio de Rafa Castaño y se suma al club de héroes que inauguraron Pablo Díaz y Sofía Álvarez de Eulate en la actual etapa.

Han pasado un año y nueve meses desde el anterior bote. En concreto, 437 programas, los mismos que ha vivido Manu. El madrileño pone fin a su experiencia en Pasapalabra dejando así de alto el récord de permanencia, sin el broche que él también soñaba, pero llevándose un premio acumulado de 270.600 euros.

Cualquiera de los dos merecía los laureles como pareja más longeva en la historia del concurso, pero se los ha llevado Rosa en un duelo inolvidable. Su reacción demuestra su incredulidad, su sorpresa y la magnitud de la gesta. En shock mientras caía el confeti, el primer abrazo que ha recibido es el de Manu. Después, el de Roberto Leal. Intentando asimilarlo, la gallega sonreía a la vez que temblaba. “Pensaba que iba a ser que no”, le decía al presentador.

La concursante ya jamás podría olvidar a Earl Morrall. El apellido de este “jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”, como le ha leído Roberto, ha sido el tan deseado acierto 25 que le ha convertido en la ganadora del Rosco de Pasapalabra.

En un Rosco muy igualado contra Manu, hasta el punto de que han llegado a estar empatados a 21 aciertos, Rosa ha ido subiendo los últimos peldaños hasta la gloria uno a uno, una letra en cada turno, hasta tener ya sólo pendiente esa M. Se ha pensado la respuesta dos veces antes de darla y, cuando ya sólo le quedaban tres segundos, se ha lanzado. Roberto apenas tenía ya margen para darle emoción antes de confirmarle con un eufórico “sí” que hacía historia.

“Estoy en shock, no sé qué está pasando”, aseguraba Rosa. Mientras el público coreaba el nombre de la concursante, el presentador le ha resumido la situación: “¿Te digo lo que está pasando? Que te acabas de llevar... ¡2.716.000 euros!”. En ese momento, han empezado a aflorar las lágrimas en los ojos de la concursante gallega. ¡Revive toda la emoción en el vídeo!