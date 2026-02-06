Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

BORRASCA LEONARDO

Más de 7.000 desalojados en Andalucía por la borrasca Leonardo: "Trabajando desde chiquitilla y ahora con 80 años se lo lleva el río"

Especial precaución a los caudales de los ríos que no paran de crecer. El Guadalquivir y el Guadalete están en aviso rojo

Afectados por el temporal

La borrasca Leonardo continúa azotando Andalucía | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ana Alcaide
Publicado:

Andalucía sigue en vilo por los efectos de la borrasca Leonardo, que en las últimas horas ha provocado importantes crecidas de ríos, rescates de emergencia y más de 7.000 desalojados, aunque las previsiones apuntan a una tregua meteorológica hasta el sábado.

Encarnita es una de esas mujeres que ha tenido que abandonar su pueblo por la borrasca Leonardo. Entre suspiros no esconde el miedo a perderlo todo y busca consuelo junto a una vecina. "Desde chiquilla trabajando y ahora con 80 años se lo lleva el río".

Los vecinos de Dúdar, en Granada, se han ido reencontrando en el hotel en el que se quedan, entre lágrimas, abrazos y gestos de desesperación. Todos han dejado su vida en pausa y tomar decisiones complicadas. Sienten el miedo de quien está fuera de su casa sin saber qué ocurre en ella.

La UME rescata a varios vecinos

Uno de los rescates más impactantes ha tenido lugar en Huétor Tájar, en Granada. Cuatro personas quedaron atrapadas sobre el techo de su coche, prácticamente inundado por la crecida del río Genil. Agentes de emergencia, con la ayuda de un vecino que utilizó una pala excavadora, lograron ponerlos a salvo en una operación que recuerda a una escena de película.No ha sido el único rescate. En Cádiz, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salvado a dos personas, una de ellas electrodependiente, afectadas directamente por las inundaciones. La provincia gaditana sigue siendo una de las más golpeadas por el temporal.

Los vecinos pasan la noche en polideportivos habilitados

En municipios como Ronda, en Málaga, los vecinos han sido realojados de manera preventiva; su alcaldesa, Mari Paz Fernández, ha señalado que se trata de la primera noche en estos espacios habilitados con carácter urgente. Además, continúa la búsqueda de una mujer desaparecida en la provincia de Málaga, donde los equipos de emergencia no han cesado los trabajos pese a las dificultades provocadas por el temporal.

Pese a esta tregua las autoridades y servicios de emergencia mantienen los avisos con la vista puesta en los ríos. El caudal del Guadalquivir a su paso por Córdoba duplica el nivel máximo de aviso, se encuentra por encima de los 5 metros. Esto ha provocado que 400 vecinos sean desalojados. También preocupa el río Guadalete a su paso por Jerez y Arcos de la Frontera en la provincia de Cádiz. Lo peor continúa en Cádiz. especialmente en el pueblo de Grazalema. Sus vecinos continúan desalojados por el colapso del acuífero que pasa por debajo del municipio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Paqui, una de las vecinas desalojadas de Grazalema por la borrasca Leonardo: "El agua sale del suelo para arriba"

Paqui Menacho

Publicidad

El Tiempo

Crecida del río Guadalquivir

Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo: rescates de película y nueva borrasca a la vista

Afectados por el temporal

Más de 7.000 desalojados en Andalucía por la borrasca Leonardo: "Trabajando desde chiquitilla y ahora con 80 años se lo lleva el río"

La borrasca Leonardo en Andalucía

La borrasca Leonardo deja más de 5.000 personas desalojadas en Andalucía, varios heridos y una mujer desaparecida

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero: "La borrasca Leonardo pierde fuerza este viernes pero no llega la calma"

Inundaciones en Jerez.
Inundaciones

El mapa de la AEMET que alerta que casi todo el país registra suelos saturados: las zonas con riesgo de inundación

César Gonzalo
Borrasca Leonardo

El diluvio en Andalucía pierde fuerza, pero César Gonzalo avisa: ¡Ojo! que hay más lluvias en camino

De madrugada se desactivo el aviso rojo en Andalucía. Aunque ha seguido lloviendo, lo hace con menos fuerza, con avisos de nivel amarillo. Hay que estar atentos por las precipitaciones en el centro y en Galicia, es donde podrán ser fuertes. Salvo en Canarias tendremos lluvias generalizadas y además fuertes vientos. Además se suma el fuerte oleaje en todas nuestras costas.

El equipo del tiempo de Antena 3 Noticias
Día Mundial del Meteorólogo

Día del Meteorólogo: así nos da la previsión el equipo del Tiempo de Antena 3 cada día de forma fiable y original

Cada día, Roberto Brasero, César Gonzalo, Mercedes Martín e Himar González nos acercan la información del tiempo con cercanía y rigor.

Paqui Menacho

Paqui, una de las vecinas desalojadas de Grazalema por la borrasca Leonardo: "El agua sale del suelo para arriba"

El agua brota de los enchufes

Las imágenes de los estragos de la borrasca Leonardo: el agua brota por los enchufes y alcanza las encimeras de las cocinas

Roberto Brasero

Roberto Brasero avisa: el temporal Leonardo pierde fuerza en Andalucía pero apunta al centro y norte de España

Publicidad