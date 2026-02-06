Más de 7.000 desalojados en Andalucía por la borrasca Leonardo: "Trabajando desde chiquitilla y ahora con 80 años se lo lleva el río"

Andalucía sigue en vilo por los efectos de la borrasca Leonardo, que en las últimas horas ha provocado importantes crecidas de ríos, rescates de emergencia y más de 7.000 desalojados, aunque las previsiones apuntan a una tregua meteorológica hasta el sábado.

Encarnita es una de esas mujeres que ha tenido que abandonar su pueblo por la borrasca Leonardo. Entre suspiros no esconde el miedo a perderlo todo y busca consuelo junto a una vecina. "Desde chiquilla trabajando y ahora con 80 años se lo lleva el río".

Los vecinos de Dúdar, en Granada, se han ido reencontrando en el hotel en el que se quedan, entre lágrimas, abrazos y gestos de desesperación. Todos han dejado su vida en pausa y tomar decisiones complicadas. Sienten el miedo de quien está fuera de su casa sin saber qué ocurre en ella.

La UME rescata a varios vecinos

Uno de los rescates más impactantes ha tenido lugar en Huétor Tájar, en Granada. Cuatro personas quedaron atrapadas sobre el techo de su coche, prácticamente inundado por la crecida del río Genil. Agentes de emergencia, con la ayuda de un vecino que utilizó una pala excavadora, lograron ponerlos a salvo en una operación que recuerda a una escena de película.No ha sido el único rescate. En Cádiz, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salvado a dos personas, una de ellas electrodependiente, afectadas directamente por las inundaciones. La provincia gaditana sigue siendo una de las más golpeadas por el temporal.

Los vecinos pasan la noche en polideportivos habilitados

En municipios como Ronda, en Málaga, los vecinos han sido realojados de manera preventiva; su alcaldesa, Mari Paz Fernández, ha señalado que se trata de la primera noche en estos espacios habilitados con carácter urgente. Además, continúa la búsqueda de una mujer desaparecida en la provincia de Málaga, donde los equipos de emergencia no han cesado los trabajos pese a las dificultades provocadas por el temporal.

Pese a esta tregua las autoridades y servicios de emergencia mantienen los avisos con la vista puesta en los ríos. El caudal del Guadalquivir a su paso por Córdoba duplica el nivel máximo de aviso, se encuentra por encima de los 5 metros. Esto ha provocado que 400 vecinos sean desalojados. También preocupa el río Guadalete a su paso por Jerez y Arcos de la Frontera en la provincia de Cádiz. Lo peor continúa en Cádiz. especialmente en el pueblo de Grazalema. Sus vecinos continúan desalojados por el colapso del acuífero que pasa por debajo del municipio.