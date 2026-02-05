Paqui, una de las vecinas desalojadas de Grazalema por la borrasca Leonardo: "El agua sale del suelo para arriba"

Grazalema se ha convertido en la zona cero de la borrasca Leonardo que está castigando a Andalucía. Han caído 581 litros de agua en las últimas horas, más de 1.900 litros en lo que va de año. Una auténtica barbaridad y el suelo ya no puede tragar más. Ahora mismo sigue lloviendo aunque el nivel rojo se ha desactivado a las 3:00h de la madrugada.

Noticias de la Mañana ha hablado con Paqui Menacho, vecina de esta localidad que también ha sido desalojada. En total en toda la comunidad se han tenido que evacuar a casi 4.000 personas, incluidas de Córdoba donde ha comenzado a desbordarse el río Guadalquivir. Paqui ha pasado la noche en una segunda residencia que tiene en la parte alta del pueblo porque la parte baja está "fatal".

"Nos hemos tenido que ir porque sale agua del suelo, de los zócalos y dicen que se pueden caer los muros", dice con preocupación Paqui a quien cuando preguntamos nos reconoce que "sí, la verdad que sí" que tiene miedo. Además, nos explica que "hubo un momento en el que se escuchaba algo", a ella le recordó a un río, "parece ser que eran las corrientes del agua que va brotando". Y es que la sospecha en Grazalema es que "son ríos que van por debajo del suelo y no se sabe dónde se está aguantando el agua. Puede ser que caiga el muro, o que en algún momento reviente por algún lado". Literalmente, dice Paqui: "El agua sale del suelo para arriba".

Su casa en la parte baja la ha dejado con las puertas abiertas para que el agua pueda salir y ahora toca esperar a ver cuándo pueden regresar a ella. Esta situación Paqui no la recuerda a no ser por una foto en la que sale su padre allá por "el 1963, que está la plaza como ahora. Yo luego no he visto esto en la vida".

