Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Temporal

Paqui, una de las vecinas desalojadas de Grazalema por la borrasca Leonardo: "El agua sale del suelo para arriba"

Paqui Menacho nos cuenta desde Grazalema, zona cero de la borrasca Leonardo, cómo se está viviendo el temporal.

Paqui Menacho

Entrevista a Paqui, vecina desalojada de Grazalema | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Grazalema se ha convertido en la zona cero de la borrasca Leonardo que está castigando a Andalucía. Han caído 581 litros de agua en las últimas horas, más de 1.900 litros en lo que va de año. Una auténtica barbaridad y el suelo ya no puede tragar más. Ahora mismo sigue lloviendo aunque el nivel rojo se ha desactivado a las 3:00h de la madrugada.

Noticias de la Mañana ha hablado con Paqui Menacho, vecina de esta localidad que también ha sido desalojada. En total en toda la comunidad se han tenido que evacuar a casi 4.000 personas, incluidas de Córdoba donde ha comenzado a desbordarse el río Guadalquivir. Paqui ha pasado la noche en una segunda residencia que tiene en la parte alta del pueblo porque la parte baja está "fatal".

"Nos hemos tenido que ir porque sale agua del suelo, de los zócalos y dicen que se pueden caer los muros", dice con preocupación Paqui a quien cuando preguntamos nos reconoce que "sí, la verdad que sí" que tiene miedo. Además, nos explica que "hubo un momento en el que se escuchaba algo", a ella le recordó a un río, "parece ser que eran las corrientes del agua que va brotando". Y es que la sospecha en Grazalema es que "son ríos que van por debajo del suelo y no se sabe dónde se está aguantando el agua. Puede ser que caiga el muro, o que en algún momento reviente por algún lado". Literalmente, dice Paqui: "El agua sale del suelo para arriba".

Su casa en la parte baja la ha dejado con las puertas abiertas para que el agua pueda salir y ahora toca esperar a ver cuándo pueden regresar a ella. Esta situación Paqui no la recuerda a no ser por una foto en la que sale su padre allá por "el 1963, que está la plaza como ahora. Yo luego no he visto esto en la vida".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

La borrasca Leonardo deja 3.500 personas evacuadas, 52 carreteras cortadas y un herido en Ubrique (Cádiz)

Dos personas junto a unos vehículos atrapados al levantarse el pavimento tras caerse un árbol este miércoles en Los Barrios (Cádiz), debido al fuerte temporal de levante que azota la zona del Campo de Gibraltar

Publicidad

El Tiempo

Paqui Menacho

Paqui, una de las vecinas desalojadas de Grazalema por la borrasca Leonardo: "El agua sale del suelo para arriba"

La borrasca Leonardo en Andalucía

Última hora en directo de la borrasca Leonardo y sus efectos en Andalucía: Noche de desalojos por el temporal, mientras se sigue buscando a una mujer

El agua brota de los enchufes

Las imágenes de los estragos de la borrasca Leonardo: el agua brota por los enchufes y alcanza las encimeras de las cocinas

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero avisa: el temporal Leonardo pierde fuerza en Andalucía pero apunta al centro y norte de España

Imagen de la crecida del río Jarama por la borrasca Leonardo
Borrasca Leonardo

Aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en el río Jarama a su paso por Madrid

Dos personas junto a unos vehículos atrapados al levantarse el pavimento tras caerse un árbol este miércoles en Los Barrios (Cádiz), debido al fuerte temporal de levante que azota la zona del Campo de Gibraltar
Temporal

La borrasca Leonardo deja 3.500 personas evacuadas, 52 carreteras cortadas y un herido en Ubrique (Cádiz)

La borrasca Leonardo ha provocado la suspensión de las clases en Almería, aunque volverán con excepciones en el resto de provincias andaluzas.

César Gonzalo
Río atmosférico

Llega lo peor del temporal: César Gonzalo avisa del riesgo de desbordamiento en los ríos del sur

Las intensas lluvias mantienen el aviso de nivel rojo, peligro extremo, en Cádiz y Málaga. Los avisos, de nivel naranja, también se extienden por el resto de Andalucía donde preocupan y mucho los ríos. Las nevadas de la madrugada dan paso a la lluvia en la mitad norte, en miércoles de lluvias generalizadas, de oleaje en nuestras costas, y con temperaturas en ascenso.

Roberto Brasero y la previsión del tiempo

Roberto Brasero alerta de un río atmosférico: "Lluvias extraordinarias y alto riesgo de inundaciones en el sur"

Grazalema, en Cádiz

Grazalema, al límite por las lluvias y en riesgo de quedar incomunicada

César Gonzalo anuncia que siguen las lluvias.

La previsión de César Gonzalo: Vamos a ver más ríos desbordados y municipios desalojados por las inundaciones

Publicidad