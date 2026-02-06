Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Audiencias jueves

El triunfo de Rosa en Pasapalabra arrasa con un 36,8% de cuota y 3.696.000 espectadores

El Rosco histórico con el que Rosa se ha llevado 2.716.000 euros convirtiéndose en el mayor bote de la historia de Pasapalabra ha arrasado en audiencias con un 36,8% de share y seguida por 3.696.000 espectadores.

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Antena 3 triunfa con la entrega del bote de Pasapalabra y alcanza su mejor día en 3 años con un 18,9% de cuota de pantalla.

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

La entrega del bote de Pasapalabra a Rosa ha sido vista por 3.696.000 espectadores, con un 36,8% de cuota. Más de 5,3 millones de personas lo vieron en algún momento.

Es la emisión más vista de Pasapalabra en 3 años y tiene su segunda mejor cuota en esta etapa.

Durante el rosco entre Manu y Rosa el programa alcanza un 45,7% y 4,2 millones de espectadores.Se ha convertido en la emisión más vista en temporada de un programa regular y la más vista en Antena 3 desde diciembre de 2024.

El éxito se amplía en el entorno digital, con el mejor dato histórico del programa en atresplayer. Duplica los resultados de la anterior entrega del bote

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

Antena 3» Programas» Pasapalabra

Publicidad

Programas

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

El triunfo de Rosa en Pasapalabra arrasa con un 36,8% de cuota y 3.696.000 espectadores

Rosa y Manu

Trancas y Barrancas ponen a prueba a Manu y Rosa con “el último rosco” más loco de El Hormiguero

El único reproche de Roberto Leal a Manu y a Rosa en su despedida

El único reproche de Roberto Leal a Manu y a Rosa en su despedida: “Me habéis dado unas tardes...”

¿Quién es Earl Morrall, el jugador de fútbol americano que ha hecho a Rosa ganar el bote de Pasapalabra?
Descúbrelo

¿Quién es Earl Morrall, el jugador de fútbol americano que ha hecho a Rosa ganar el bote de Pasapalabra?

El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra
Mejores momentos | 5 de febrero

El regreso de Rosa a su hogar en La Coruña con el bote de 2.716.000 euros de Pasapalabra

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”
Mejores momentos | 5 de febrero

Las lágrimas de Rosa al dar la noticia del bote a su madre: “¿Tienes pizza en el congelador para celebrar?”

A la concursante le ha salido su acento argentino al ver en la pantalla a Irma, emocionada al descubrir que su hija ha hecho historia al convertirse en ganadora de Pasapalabra.

Así se despide Roberto Leal de Manu y de Rosa
Mejores momentos | 5 de febrero

Así se despide Roberto Leal de Manu y de Rosa: “Me pregunto qué hacemos ahora sin vosotros”

El presentador ha reconocido que se debate entre la alegría por el ciclo vivido y la pena porque termina su etapa en Pasapalabra.

El conmovedor mensaje de Manu

El conmovedor mensaje de Manu al despedirse de Pasapalabra sin el bote: “La vida es así, pero continúa”

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

Publicidad