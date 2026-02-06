El triunfo de Rosa en Pasapalabra arrasa con un 36,8% de cuota y 3.696.000 espectadores

Antena 3 triunfa con la entrega del bote de Pasapalabra y alcanza su mejor día en 3 años con un 18,9% de cuota de pantalla.

La entrega del bote de Pasapalabra a Rosa ha sido vista por 3.696.000 espectadores, con un 36,8% de cuota. Más de 5,3 millones de personas lo vieron en algún momento.

Es la emisión más vista de Pasapalabra en 3 años y tiene su segunda mejor cuota en esta etapa.

Durante el rosco entre Manu y Rosa el programa alcanza un 45,7% y 4,2 millones de espectadores.Se ha convertido en la emisión más vista en temporada de un programa regular y la más vista en Antena 3 desde diciembre de 2024.

El éxito se amplía en el entorno digital, con el mejor dato histórico del programa en atresplayer. Duplica los resultados de la anterior entrega del bote