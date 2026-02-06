Audiencias jueves
El triunfo de Rosa en Pasapalabra arrasa con un 36,8% de cuota y 3.696.000 espectadores
El Rosco histórico con el que Rosa se ha llevado 2.716.000 euros convirtiéndose en el mayor bote de la historia de Pasapalabra ha arrasado en audiencias con un 36,8% de share y seguida por 3.696.000 espectadores.
Antena 3 triunfa con la entrega del bote de Pasapalabra y alcanza su mejor día en 3 años con un 18,9% de cuota de pantalla.
La entrega del bote de Pasapalabra a Rosa ha sido vista por 3.696.000 espectadores, con un 36,8% de cuota. Más de 5,3 millones de personas lo vieron en algún momento.
Es la emisión más vista de Pasapalabra en 3 años y tiene su segunda mejor cuota en esta etapa.
Durante el rosco entre Manu y Rosa el programa alcanza un 45,7% y 4,2 millones de espectadores.Se ha convertido en la emisión más vista en temporada de un programa regular y la más vista en Antena 3 desde diciembre de 2024.
El éxito se amplía en el entorno digital, con el mejor dato histórico del programa en atresplayer. Duplica los resultados de la anterior entrega del bote
