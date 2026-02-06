Antena3
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Audiencias

El Hormiguero de Manu y Rosa triunfa con un 23,5% de share: la emisión más vista del programa desde 2023

La visita de los dos concursantes de Pasapalabra al programa presentado por Pablo Motos ha conseguido reunir a una media de 3.239.000 espectadores el día de ayer.

Rosa y Manu en El Hormiguero.

Patri Bea
Publicado:

La visita de Manu y Rosa a El Hormiguero un par de horas antes de que Pasapalabra diera el mayor premio de su historia ha conseguido un 23,5% de share y una media de 3.239.000 espectadores.

Con este dato, el programa presentado por Pablo Motos consigue su quinta mejor cuota histórica y logra su emisión más vista y la mejor cuota desde 2023. Más de 6,3 millones de espectadores han visto en algún momento la visita de Rosa y Manu a El Hormiguero.

Antena 3 alcanzó, gracias a los programas emitidos ayer, su mejor día en 3 años con un 18,9% de cuota de pantalla. La entrega del bote de Pasapalabra fue vista por 3.696.000 espectadores, con un 36,8% de cuota. Más de 5,3 millones de personas lo vieron en algún momento.

Rosa y Manu en El Hormiguero.

