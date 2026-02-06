Antena3
Antonio Martín Beaumont: "En España éramos ejemplo Europeo en trenes de alta velocidad y ahora somos vergüenza"

El periodista analiza la crisis que atraviesa el sector ferroviario. Afirma que "lo que nos está pasando es lo lógico" porque cuando España empezaba a tener dinero se paralizó la inversión en servicios públicos.

Las quejas en el caos ferroviario.

Laura Simón
Publicado:

Antonio Martín Beaumont, presidente de 'ESdiario', analiza en Espejo Público el caos ferroviario que mantiene reducciones de velocidad en varios servicios, restricciones de líneas a un sector en pie de guerra al que el ministro Óscar Puente intenta frenar ante la sombra de la huelga de maquinistas.

Cree el periodista que la situación de caos general que vive el sector ferroviario, y que encontró su máxima expresión en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos, es fruto de la inacción del Gobierno. "Cuando llegaron las vacas gordas el Gobierno de Rajoy intentó en sus últimos momentos hacerlo pero vino la moción de censura y se paralizó el tema cuando empezábamos a tener dinero", señala.

"No se ha hecho el mantenimiento que se necesitaba"

Insiste en que la causa de estos problemas en los servicios es que en los últimos años no se ha invertido en reestructurar los servicios públicos. "En España que era ejemplo Europeo en trenes de alta velocidad y en las carreteras somos vergüenza por un estado que no gestiona".

Añade que en los últimos años lo que se ha presupuestado para invertir en estas infraestructuras no llega ni si quiera al 30%. "No han sido capaces de gestionar lo que tenían presupuestado. Lo que nos está pasando es lo lógico", establece en su discurso.

Para Beumont el auténtico problema es que aquí se prefirió la 'fanfarria' de la inauguración y del anuncio a lo que debería haberse hecho con infraestructuras que son fundamentales.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

