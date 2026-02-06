Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Avance | Programa 5

Edurne llega a jugársela en El Desafío: “Vengo a muerte”

La invitada ha llegado con mucha garra al plató del programa presentado por Roberto Leal y con ganas de sorprender a todos con su espectacular reto. No te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Edurne llega a jugársela en El Desafío

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Edurne llega pisando fuerte al plató de El Desafío. La multidisciplinar invitada ha dejado claras sus intenciones, pero también ha confesado que está “un poco tensa” por tener que realizar algo nuevo ante “tanta gente bonita”. No te pierdas el desafío de Edurne, esta noche a las 22:00 horas, en Antena 3.

La cantante es la invitada del quinto programa de El Desafío. Una mujer todoterreno que se ha atrevido a venir al programa jugársela.

Edurne ha llegado con mucha emoción, “yo soy muy competitiva y jugona”, ha asegurado la invitada. No te pierdas el reto de Edurne esta noche a las 22:00 horas en El Desafío.

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas: “Estoy muy nervioso”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Edurne llega a jugársela en El Desafío

Edurne llega a jugársela en El Desafío: “Vengo a muerte”

Elsa Baeza

Elsa Baeza recuerda su romance con Valerio Lazarov: "Diría que fue el gran amor de mi vida"

Vecina Ubrique, Cádiz, temporal

La agonía de los vecinos de Ubrique: "Ha dejado de llover pero el caudal va aumentando"

El cariñoso mensaje de la madre de Rosa a Manu
Mejores momentos | 5 de febrero

El cariñoso mensaje de la madre de Rosa a Manu: “Le quiero mucho, es como mi hijo también”

Ponte a prueba con El Rosco de Pasapalabra con el que Rosa Rodríguez es ganadora del bote de 2.716.000 euros
Rosco virtual

Ponte a prueba con El Rosco de Pasapalabra con el que Rosa Rodríguez es ganadora del bote de 2.716.000 euros

Joaquín, exhausto ante los sumos
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Joaquín, exhausto ante los sumos: “Se me ha salido un huevo”

La traductora le propone al exfutbolista abrirse de piernas y sentarse junto a los sumos con los que está entrenando.

Las quejas en el caos ferroviario.
dfgdgdfdf

Antonio Martín Beaumont: "En España éramos ejemplo Europeo en trenes de alta velocidad y ahora somos vergüenza"

El periodista analiza la crisis que atraviesa el sector ferroviario. Afirma que "lo que nos está pasando es lo lógico" porque cuando España empezaba a tener dinero se paralizó la inversión en servicios públicos.

Rosa y Manu en El Hormiguero.

El Hormiguero de Manu y Rosa triunfa con un 23,5% de share: la emisión más vista del programa desde 2023

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

El triunfo de Rosa en Pasapalabra arrasa con un 36,8% de cuota y 3.696.000 espectadores

Rosa y Manu

Trancas y Barrancas ponen a prueba a Manu y Rosa con “el último rosco” más loco de El Hormiguero

Publicidad