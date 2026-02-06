VÍDEO INÉDITO: Joaquín, exhausto ante los sumos: “Se me ha salido un huevo”

Joaquin se ha atrevido a realizar un entrenamiento junto a los sumos en Tokio ante el ataque de risa de Susana Saborido y sus hijas.

Los luchadores han dejado boquiabierta a la familia ante la flexibilidad que han demostrado. El sumo ha cogido a Joaquín para intentar que se abriera de piernas.

Al realizar el ejercicio Joaquín no ha podido tapar sus partes íntimas, “se me ha salido un huevo” ha exclamado el capitán intentando abrir sus piernas al máximo.

Susana Saborido le pide cerrar un poco las piernas mientras Daniela y Salma no han podido contener la risa al ver a su padre pasando un mal trago junto a los sumos.