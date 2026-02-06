La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

El club de los campeones de Pasapalabra, de los que han sido capaces de completar El Rosco, ha dado la bienvenida a Rosa Rodríguez como su quinta integrante. Es, además, la más destacada porque ha conquistado el mayor bote en la historia del concurso: 2.716.000 euros. Después de 307 programas persiguiendo este objetivo, la coruñesa ha reaccionado con una inevitable incredulidad. Cuando por fin ha empezado a asumir su gesta, Rosa, ya como ganadora de Pasapalabra 2026, ha afirmado: “Hay que soñar”.

Tras acertar la M, la única letra que le quedaba pendiente en el que ha sido su duelo definitivo contra Manu, Rosa se ha quedado en shock. “Pensaba que iba a ser que no”, le comentaba a Roberto Leal al recibir su abrazo. Responder “Morrall”, el “apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP”, le ha supuesto a la concursante gallega alcanzar la gloria en Pasapalabra.

La nueva campeona ha recibido el abrazo de Manu, el de Roberto y el de Mariam Hernández y Fernando Ramos, los dos invitados que han formado parte de su equipo en este programa. “Estoy en shock, no sé qué está pasando”, aseguraba Rosa, temblando pero sin parar de sonreír. Cuando el presentador le ha recordado la cifra millonaria del premio, han empezado a aflorar sus lágrimas de emoción. ¡Dale al play!