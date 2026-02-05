Grazalema registra temblores de tierra tras el paso de la borrasca Leonardo

En Grazalema no solo sufren las lluvias sino que también temblores. El municipio gaditano vive horas de angustia tras una jornada en la que solo ayer cayó la misma cantidad de agua que en toda la Comunidad de Madrid durante un año. En 24 horas han registrado casi 600 litros por metro cuadrado.

Este jueves la situación continúa igual, las precipitaciones continúan, aumentan las evacuaciones y, en la noche del miércoles y esta mañana, se han registrado temblores. Geólogos han llegado a la localidad para investigar las causas de su aparición y de si puede estar relacionado con el temporal.

"Ayer se produjeron una serie de ruidos que a determinados técnicos les parecieron necesarios de comprobar, saber de que se trataba", ha explicado el alcalde de la localidad, Carlos García, ya que "se hablaba de un pequeño seísmo".

Tras esto se han incorporado para monitorizar el acuífero que discurre por el subsuelo de Grazaleza técnicos del Instituto Geológico y Minero de España. Cuenta que tras las fuertes precipitaciones, este "ha colapsado", lo que ha provocado que el agua brote por los suelos de las calles, casas, paredes y enchufes.

Los vecinos creen que se debe a que el subsuelo ya no puede absorber más agua. "No para de salir agua de las paredes, del suelo, de todos lados", dice una vecina. Aseguran sentir "impotencia" al ver cómo todo se inunda "y no poder hacer nada", asegura otro.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue desplegada en la zona, trabajando en la presa del Fresnillo, que abastece al municipio, cuyo volumen de agua preocupa a las autoridades. Se realizan tareas de refuerzo y desalojo preventivo en las zonas más vulnerables. Solo esta noche, tres familias más han tenido que abandonar sus viviendas ante el riesgo de deslizamientos.

Desalojo total

Sin embargo, esta tarde las autoridades han ordenado el desalojo preventivo total del pueblo. Unos 1.500 grazalemeños han sido evacuados ante los riesgos provocados por las intensas lluvias. Se trata de una medida "sensata" que se basa "en criterios técnicos", han explicado tanto el alcalde de la localidad, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Todos ellos serán trasladados obligatoriamente al pabellón de El Fuente de Ronda en Málaga. Para aquellos que no disponen de vehículo propios lo harán en autobuses. Moreno, que ha visitado el municipio esta tarde, ha tomado la dicisión tras observar que se trata del "epicentro" de la borrasca Leonardo.

Preocupación en otras zonas

La riada también golpea con fuerza a los municipios vecinos. En Ubrique, los torrentes de agua han derribado un muro de contención junto a una guardería, generando un socavón que los equipos de emergencia intentan asegurar. En Torre Alháquime, el desbordamiento del Guadalete ha dejado al pueblo incomunicado.

La preocupación crece a medida que el agua avanza en el río Guadalete. El embalse de Bornos mantiene sus compuertas completamente abiertas, pero los técnicos confirman que entra más caudal del que puede evacuar.

Por otra parte, las localidades de Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera se preparan para lo peor, con las alertas activadas y planes de emergencia en marcha ante la posibilidad de nuevas inundaciones.

