Entrevista
Elsa Baeza recuerda su romance con Valerio Lazarov: "Diría que fue el gran amor de mi vida"
La artista se casó en 1970 con el visionario realizador de televisión Valerio Lazarov. Un matrimonio que, pese a que se terminó apenas tres años más tarde, dio origen a un vínculo irrompible entre ambos.
Publicidad
Elsa Baeza, una de las artistas más importantes de los años 70, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos el drama que atraviesa. Una negligencia médica le arrebató la visión y hoy ha tenido que reaprender a leer, a caminar, a cocinar y, en definitiva, a vivir.
La cantante también ha repasado su vida y sus grandes éxitos. El mayor triunfo personal de Elsa siempre será haber amado y haber sido amada, en especial por su primer marido, Valerio Lazarov, que a día de hoy considera su gran amor.
Ambos se conocieron trabajando juntos y se enamoraron perdidamente. Fruto de su matrimonio en 1970 nació su hijo Valerio, pero apenas tres años más tarde, la relación se rompía.
Más Noticias
- Elsa Baeza cuenta cómo una negligencia médica le arrebató la vista: "Me siento una privilegiada, a pesar de este trago tan duro"
- Testigo del origen de la ruina de Fernando Esteso: "No sabía llevar el dinero y los que había ahí le engañaron"
- La emocionante reacción de una espectadora a la sorpresa de Sonsoles Ónega: "¡Pero si te veo todas las tardes!"
Pese a su separación, Elsa y Valerio siempre mantuvieron una relación muy especial, tanto que la cantante estuvo en el entierro de su exmarido sosteniendo la mano de su viuda. "Nos quisimos y nos respetamos como amigos hasta el último día", afirma Elsa Baeza. Una amistad que permanecerá para siempre en la memoria y el corazón de Elsa. ¡Dale al play para verlo al completo!
Publicidad