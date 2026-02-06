¿Quién es Earl Morrall, el jugador de fútbol americano que ha hecho a Rosa ganar el bote de Pasapalabra?

Rosa Rodríguez ha escrito su nombre en la historia de Pasapalabra haciéndose con el mayor bote que jamás ha dado el programa. La concursante se ha llevado el 2.716.000 euros tras completar El Rosco 'gracias' a un jugador de fútbol americano.

Earl Morrall fue un quarterback de la NFL que jugó entre 1956 y 1976 y pese a no ser uno de los jugadores de fútbol americano más reconocidos, la jugadora ha conseguido sacarlo en un final de infarto.

A lo largo de su carrera, el estadounidense pasó por varios equipos, entre ellos los Baltimore Colts y los Miami Dolphins, y está considerado uno de los mejores suplentes de la historia de la liga.

Su momento más destacado llegó en 1968, cuando sustituyó al mítico Johnny Unitas y fue nombrado MVP de la NFL. También fue pieza clave en los Miami Dolphins de 1972, el único equipo que ha completado una temporada perfecta en la historia de la competición. Falleció en 2014 a la edad de 79 años.

Una respuesta inesperada que ha terminado convirtiéndose en la clave del mayor bote de la historia de Pasapalabra. ¡Increíble!