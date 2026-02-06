Borrasca Leonardo
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo: rescates de película y nueva borrasca a la vista
Sigue en directo online la última hora del temporal provocado por la borrasca Leonardo.
Continúa el riesgo en Andalucía tras la borrasca Leonardo, especialmente en el Guadalquivir, ya que este viernes a las 9:40 horas había superado ya los 5,60 metros de lámina de agua a su paso por Córdoba, sobrepasando con creces el umbral rojo que está situado en 2,5 metros.
El pronóstico es que Leonardo rebaje su intensidad durante este viernes, pero los expertos siguen pidiendo precaución y advierte que no hay que bajar la guardia. La situación sigue siendo muy preocupante y los rescates continúan, algunos de ellos de película.
Las imágenes hablan por sí solas, si durante la jornada previa nos impactaba ver cómo los enchufes se convertían en fuentes y de ellos brotaba agua a raudales, ahora nos fijamos en los rescates que los servicios de emergencias han estado desarrollando sin cesar. Atrapados por el cauce del río Genil, en Huétor Tájar se ha rescatado a cuatro jóvenes que esperaron sobre el techo de un coche. Con ayuda de un vecino, que ha prestado su excavadora, han podido ser rescatados.
En Málaga siguen los trabajos de búsqueda de la mujer desaparecida al caer al río Turvilla cuando intentaba rescatar a su perro. El animal apareció después en buen estado.
Andalucía sigue en vilo, la situación es muy complicada. Hoy el cielo da una tregua pero las autoridades insisten en que nadie se confíe porque el peligro no ha pasado. Además, llega una nueva borrasca, llamada Marta.
Más de 7.000 personas han sido desalojadas en Andalucía por el paso de la borrasca Leonardo. Esta noche, 400 vecinos de Córdoba ha sido desalojados por la crecida del Guadalquivir.
Se retoman las clases en casi toda Andalucía
Este viernes se retoman las clases en toda Andalucía, salvo en las zonas desalojadas afectadas por la crecida de cauces, según informaba el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.
Concretamente, en Almería y Huelva las clases se impartirán con normalidad, mientras que 86 municipios del resto de la región permanecerán cerrados de los cuales 31 corresponden a Cádiz, 30 a Málaga, 18 a Granada, cinco a Jaén y uno a Sevilla y Córdoba.
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | Pedro Sánchez se desplaza a Andalucía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este viernes por la mañana a Andalucía para visitar las zonas afectadas por la borrasca Leonardo, según han informado fuentes del Gobierno. Esta decisión llega después de anunciar este jueves que declararía Andalucía como "zona gravemente afectada" tras el paso de la borrasca.
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | Siguen las labores de reparación en las líneas de Andalucía
Este viernes los técnicos de Adif seguirán explorando el estado de la infraestructura en las líneas de Andalucía para valorar y reparar en su caso los daños producidos por el temporal y "poder restablecer el servicio ferroviario en los trayectos que desde ayer permanecen suspendidos", según ha confirmado Adif en su red social X.
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | "No hay riesgo de colapso en Grazalema"
Manuel Regueiro, consejero oficial de geólogos, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población de Grazalema en una entrevista en Antena 3, y ha admitido que "no hay riesgo de colapso".
Según ha explicado el experto, "Grazalema tiene 450 años y ha tenido su tercera grave inundación, después de la de 1919 y 1964. Está bien que se haya sacado a la población por si acaso, pero en el momento en el que deje de llover, ya no se escucharán rugidos del agua a presión y la población podrá regresar a sus casas".
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | Permanecen cortadas 180 carreteras
Debido a las fuertes precipitaciones que está dejando la borrasca Leonardo, siguen cortadas 180 carreteras, según ha informado la Dirección General de Tráfico en su red social X, siendo Cádiz y Córdoba las provincias más afectadas.
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | Extremadura mantiene activada la situación operativa 1
Pese a que en las últimas horas se ha reducido levemente el nivel de alerta sobre arroyos y ríos en Extremadura, entre ellos el Guadiana, cerca de un millar de personas siguen realojadas y el gobierno de Extremadura mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX).
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | Los ríos Guadalquivir y Genil, los más preocupantes
Según ha señalado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, a EFE: "Los cauces de los ríos Guadalquivir y Genil son las principales preocupaciones en la provincia de Sevilla, respecto a posibles inundaciones".
Toscano ha señalado que se vigilan especialmente tanto los cauces principales como los arroyos y afluentes en puntos concretos, "donde se espera que la punta o el pico de caudal se produzca bien a lo largo de la jornada de hoy o a lo largo de mañana".
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | Suspendido el tráfico ferroviario entre Ourense y O Carballiño
Este viernes se mantiene interrumpida la circulación entre Ourense y O Carballino por las fuertes precipitaciones , según ha informado Adif en la red social X.
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | Menos precipitaciones que en días anteriores
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, este viernes la borrasca Leonardo seguirá dejando precipitaciones generalizadas en la vertiente atlántica, Alborán y Aragón, aunque menos abundantes que días anteriores.
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | 98 carreteras continúan cortadas
98 carreteras continúan cortadas por los efectos del temporal de las que 79 están en Andalucía y solo una pertenece a la red principal: la A-5 en Talavera la Real (Badajoz). Cádiz es la provincia más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias, que hacen intransitables 26 carreteras, según los últimos datos publicados por la DGT.
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | Se sigue buscando a la mujer desaparecida
Se sigue buscando a la mujer desaparecida tras caer al río Turvilla cuando intentaba rescatar a su perro. Después el animal apareció en buen estado. En el dispositivo de búsqueda participan patrullas y especialistas de la Guardia Civil, como del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) o del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), con apoyo de medios aéreos de este cuerpo, tanto helicóptero como drones, "y auxiliando también la Policía Nacional".
Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo | Rescates de película
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el temporal que azota Andalucía. En las últimas horas las imágenes de rescates de película han sido protagonistas. En Huétor Tájar, cuatro jóvenes atrapados por la crecida del río Genil, esperaron encima de un coche a ser rescatados. Gracias a la ayuda de un vecino, que prestó su excavadora están ya a salvo.
