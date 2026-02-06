Última hora en directo de las consecuencias del temporal Leonardo: rescates de película y nueva borrasca a la vista

Continúa el riesgo en Andalucía tras la borrasca Leonardo, especialmente en el Guadalquivir, ya que este viernes a las 9:40 horas había superado ya los 5,60 metros de lámina de agua a su paso por Córdoba, sobrepasando con creces el umbral rojo que está situado en 2,5 metros.

El pronóstico es que Leonardo rebaje su intensidad durante este viernes, pero los expertos siguen pidiendo precaución y advierte que no hay que bajar la guardia. La situación sigue siendo muy preocupante y los rescates continúan, algunos de ellos de película.

Las imágenes hablan por sí solas, si durante la jornada previa nos impactaba ver cómo los enchufes se convertían en fuentes y de ellos brotaba agua a raudales, ahora nos fijamos en los rescates que los servicios de emergencias han estado desarrollando sin cesar. Atrapados por el cauce del río Genil, en Huétor Tájar se ha rescatado a cuatro jóvenes que esperaron sobre el techo de un coche. Con ayuda de un vecino, que ha prestado su excavadora, han podido ser rescatados.

En Málaga siguen los trabajos de búsqueda de la mujer desaparecida al caer al río Turvilla cuando intentaba rescatar a su perro. El animal apareció después en buen estado.

Andalucía sigue en vilo, la situación es muy complicada. Hoy el cielo da una tregua pero las autoridades insisten en que nadie se confíe porque el peligro no ha pasado. Además, llega una nueva borrasca, llamada Marta.

Más de 7.000 personas han sido desalojadas en Andalucía por el paso de la borrasca Leonardo. Esta noche, 400 vecinos de Córdoba ha sido desalojados por la crecida del Guadalquivir.

Se retoman las clases en casi toda Andalucía

Este viernes se retoman las clases en toda Andalucía, salvo en las zonas desalojadas afectadas por la crecida de cauces, según informaba el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Concretamente, en Almería y Huelva las clases se impartirán con normalidad, mientras que 86 municipios del resto de la región permanecerán cerrados de los cuales 31 corresponden a Cádiz, 30 a Málaga, 18 a Granada, cinco a Jaén y uno a Sevilla y Córdoba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.