Un abogado, sobre la prórroga de los alquileres de Sumar: "Esta norma no impone sacrificios ni al propietario ni al inquilino"

El Consejo de Ministros ha incluido un paquete de medidas en materia de vivienda para hacer frente a los efectos de la crisis económica provocada por el conflicto de Oriente Medio. En concreto, se trata del segundo paquete aprobado en la reunión tras un momento de tensión vivido entre el PSOE y Sumar.

Este nuevo paquete de medidas incluye la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas.

Una vez publicado dicho decreto, Sumar se ha mostrado satisfecho y por el momento, está en vigor. No obstante, esas medidas serán tumbadas en el Congreso.

"Se han volcado muchos prejuicios sobre una norma necesaria y equilibrada"

Según Javier Rubio, abogado especializado en derecho a la vivienda, "se están volcado una serie de prejuicios sobre una norma" que, en su opinión, "es necesaria y equilibrada". Para Rubio, "esta norma no impone sacrificio ni a propietarios ni a inquilinos" y solo impone "que se prorroguen durante dos años más los contratos de alquiler". Por tanto, "el inquilino tiene la obligación de seguir pagando el alquiler y el propietario tiene la obligación de seguir poniendo la vivienda en alquiler".

Para Rubio, este "equilibrio" llega en un momento "muy necesario" porque es ahora cuando se podrían "perder más de 600.000 contratos".

Aunque dicha norma no se ha convalidado aún, "están en vigor desde ayer domingo". Por tanto, todos los inquilinos pueden acogerse a esta normativa. Para acogerse a ello, Javier Rubio ha explicado que "los inquilinos tienen que solicitar la prorroga de dos años más y el casero no puede negarse a esa prorroga del contrato en vigor".

Lo destacable de esta nueva medida de vivienda es que estará vigente todo el mes. Eso significa que si la norma no llega a convalidarse, todas las solicitudes presentadas durante este mes tienen plena vigencia, tal y como ha detallado el abogado especializado en derecho a la vivienda.

Ese detalle lo recalca Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid, que asegura que es para "todas las personas cuyo contrato finalice el 31 de diciembre de 2027" y considera que los inquilinos "deben aprovechar esta oportunidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.