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¿Ruptura del Gobierno?

Vicente Vallés, sobre el retraso del Consejo de Ministros por discrepancias entre socios del Gobierno: "Es un espectáculo más de la política que se vive en estos tiempos"

El encuentro ha comenzado más de dos horas después de la hora prevista, después de que PSOE y Sumar intentasen cerrar un acuerdo sobre vivienda.

Vicente Vallés

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Alba Gutiérrez
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El Consejo de Ministros, que debería aprobar este viernes las medidas anticrisis provocada por la guerra de Irán, se ha retrasado y ya son varios los que hablan de ruptura en la coalición. Yolanda Díaz y los cuatro ministros de Sumar se han negado a entrar en el Consejo de Ministros por un motivo: que incluyan en ese paquete de ayudas la prohibición en los desahucios y la prórroga de alquileres.

El platón, que se prolonga ya más de dos horas, ha impedido que se celebre a las 9:30 la reunión del gabinete y por tanto, que se apruebe el paquete de ayudas.

El decreto incluiría varias medidas como la rebaja del IVA de la luz, del gas y de los carburantes. Además, se incluirían rebajas al impuesto especial sobre la electricidad y al impuesto al valor de producción eléctrica. Asimismo, se prohibirán cortes de suministros básicos a los más vulnerables y habrá un incremento del descuento del bono social eléctrico, con aumentos a las ayudas del bono social.

Por el momento, no se conocen las causas de por qué los ministros de Sumar han retrasado el comienzo del Consejo de Ministros.

"Estamos asistiendo a otro hito de este gobierno"

Para Vicente Vallés, director de la edición de las Noticias de las 21:00 horas, "estamos asistiendo a otro hito de este gobierno", un "gobierno que lleva tres años sin presupuestos, que es otro hito" y que "hoy nos deja este hito: que es el que el Consejo de Ministros no se pueda reunir porque una parte del Gobierno se niega a entrar en la sala". Según el periodista, esto es "un espectáculo más de la política que se vive en estos tiempos".

Por otro lado, detalla que el problema de la vivienda "no puede resolverse en 10 minutos" y asegura que "la política de estado no se resuelve en una reunión a última hora".

Sobre la negativa del resto de partidos a un decreto ómnibus, Vallés asegura que los decretos ómnibus o "batiburrillo" es "otro hito" que "hemos vivido desde la pandemia". Vicente explica que "seguimos asistiendo a este tipo de espectáculos que no son beneficiosos para el país", teniendo en cuenta la situación de crisis que vivimos y reitera que "tener al Consejo de Ministros así no es beneficioso".

Para Vallés, este hecho "no va a acabar en divorcio" entre el PSOE y los miembros de Sumar, aunque sí que detalla una cierta incertidumbre: "El problema es que, en el caso de que se incluyan medidas sobre vivienda adoptadas en una reunión urgente, nadie asegura que la semana que viene se apruebe en el Parlamento".

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