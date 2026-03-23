El "dardo" de Joaquín Manso a Sumar: "Habéis dejado de ser creíbles, no sois una fuerza con autonomía política"

El último Consejo de Ministros, en el que se aprobó un plan de 5.000 millones de euros en 80 medidas destinadas a rebajar la factura eléctrica y la gasolina, entre otras muchas, estuvo rodeado por polémicas.

El Consejo de Ministros comenzó con más de dos horas de retraso después de que los ministros de Sumar se negasen a entrar porque el PSOE se opuso a incluir medidas de protección a los inquilinos en el decreto ley elaborado para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán.

Ese detalle dejó clara la inestabilidad que sufre el Gobierno. No obstante, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha minimizado ese plante de sus ministros al presidente del Gobierno. Según ha detallado en una entrevista en RNE, la pelea no "fue tan gorda como otras" y asegura que ha "vivido alguna en la que ha podido caer el Gobierno de España".

Por otro lado, para Sánchez el plante de Sumar es un "salseo" y destaca la "capacidad de diálogo, negociación y acuerdo" en el seno de la coalición.

"Han dejado de percibiros como una fuerza con autonomía política"

El director de El Mundo, Joaquín Manso, asegura que, efectivamente, es "salseo", es decir, "la manera que tiene Sánchez de ningunear a su socio de coalición". Según Manso, "lo ocurrido el viernes fue la viva imagen de desgobierno, de la incapacidad que tiene el gobierno de formar mayoría competentes".

Para Manso, es "necesario que haya muchas fuerzas políticas" y detalla que el problema de Sumar es que "para gran parte de la sociedad, habéis dejado de ser creíbles como fuerza de impugnación".

Asimismo, ha detallado que la ciudadanía ha dejado "de percibiros como una fuerza con autonomía política" y "os observa como un apéndice subordinado a los intereses de un liderazgo".

En contraposición, Eduardo Rubiño, político de Más Madrid, ha detallado que, desde su partido, "pelean por las cosas y no van a entregar el Gobierno a la derecha".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.