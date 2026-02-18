El PP pide la dimisión de Marlaska por "saber, tapar y encubrir" la presunta agresión sexual del DAO de la Policía

El PP sale en tromba a pedir la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras cesar al DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, después de conocerse la querella de una agente contra él por una presunta agresión sexual.

"Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público", ha dicho el presidente del Partido Popular en un mensaje a través de X.

"Por respeto a las mujeres y a toda la Policía que sí nos protege, Marlaska debe dimitir esta misma mañana o Sánchez cesarle esta tarde", ha escrito el líder de la oposición en otro mensaje publicado horas después en la misma red social.

El caso del DAO acapara la sesión de control

El PP ha centrado la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados en la querella por presunta agresión sexual contra el hasta ayer número dos de la Policía Nacional.

Los populares acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de "tapar" y "encubrir" a José Ángel González y piden que se sume a García Ortiz a la lista de encargados de "perseguir delitos" que "están acusados o condenados por cometerlos".

"Da náuseas verle sentado ahí, todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda, en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones en un mando policial", ha dicho Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer, número 8 de Madrid, ha citado al DAO de la Policía Nacional "en calidad de querellado".