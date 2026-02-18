Antena3
El sindicato de Policía Nacional reprocha al ministro Marlaska que no cesara fulminantemente al DAO acusado de violación

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido después de que una agente le haya acusado de un delito de agresión sexual. Desde la Policía Nacional reprochan al ministro Marlaska que no fuera él quien le cesara fulminantemente tras tener información de la querella.

Piden la dimisión del ministro Marlaska.

Laura Simón
El número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, ha dimitido después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un delito de agresión sexual. Aarón Rivero, secretario general del sindicato policía nacional Jupol, reprocha al ministro del Interior Fernando Grande- Marlaska que ya sabía de esta querella desde primera hora de la tarde y desde entonces hasta que el DAO de la Policía Nacional ha dimitido por su propia mano el ministro "debería haberle cesado fulminantemente".

Señala este agente que a la vista de la lectura de la querella "deberían tomarse cartas en el asunto sobre el asesor del DAO, Óscar San Juan, que el año pasado fue condecorado con una medalla de plata". El diario Vox Pópuli mantiene que Marlaska le condecoró después de que este hubiera intentado ya silenciar a la víctima. La víctima afirma que le tiene grabado intentando coaccionarla.

Desde el sindicato de la Policía Nacional ya recurrieron en su día la condecoración porque entendían que no cumplía con los requisitos que exigía la ley para una medalla con tanta consideración como la de plata. "El asesor del DAO fue condecorado solo por ser su asesor o amigo", afirma el secretario general del sindicato.

"Esto daña mucho la imagen de la Policía"

El agente de Policía Nacional lamenta que "esto daña mucho la imagen de la Policía". "No todos tenemos este tipo de comportamientos", lamenta. Pide a la opinión pública que esté tranquila con el cuerpo de Policía "que tiene excelentes profesionales que no tienen que ver con las actitudes de esta persona".

Piden que se activen todos los protocolos a seguir en este tipo de denuncias. "Según ha dicho el abogado de la víctima ya habían hablado con el gabinete psicológico de la Policía pero sin explicarle los motivos por los que estaba de baja esta compañera pero no les había trasladado el motivo exacto de la baja. Se tienen que depurar todas las responsabilidades para limpiar el nombre de la Policía", solicita.

