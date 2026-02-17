Dimite José Ángel González, director adjunto de la Policía, tras la querella por presunta agresión sexual

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha presentado su dimisión después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid acordara citarle a declarar como querellado por una presunta agresión sexual denunciada por una agente del cuerpo.

La renuncia se produce tras conocerse el auto judicial, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, en el que el magistrado señala que los hechos descritos en la querella "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial". El juez fija además para el próximo 17 de marzo, a las 10.30 horas, la declaración de la supuesta víctima.

La querella, presentada por el abogado de la denunciante, apunta también a la presunta comisión de delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad.

Una relación previa y una denuncia por agresión

Según el escrito, la agente mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el DAO, en un contexto que describe como marcado por "una asimetría de poder institucional manifiesta" debido a la posición jerárquica del comisario dentro del cuerpo.

La denunciante sostiene que, tras poner fin de forma unilateral a esa relación, González habría iniciado "una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado". La querella sitúa los hechos más graves el 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba de servicio en la comisaría de Coslada.

De acuerdo con el relato, ese día recibió "múltiples llamadas telefónicas" del DAO requiriendo su presencia inmediata. Ante la negativa inicial, el querellado, "haciendo uso explícito de su autoridad institucional", le habría indicado que abandonara su puesto utilizando un vehículo policial camuflado para reunirse con él.

La agente se desplazó hasta un restaurante donde el comisario almorzaba con otro mando. Posteriormente, ambos se trasladaron a un inmueble. La querella recoge que, ya en el interior, el DAO habría iniciado un acercamiento físico "de naturaleza sexual" que fue "rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento".

La denuncia y el supuesto "precio del silencio"

Pese a esas negativas, el escrito sostiene que se produjo "una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental", en un contexto de aislamiento y superioridad jerárquica. La agente logró abandonar el domicilio y regresó a la comisaría para dejar el vehículo oficial antes de dirigirse a su casa.

Tras ese episodio, la querella describe una "campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica" orientada, según la denunciante, a minimizar los hechos, disuadirla de presentar denuncia y ofrecer "compensaciones laborales como precio del silencio".

