Marlaska, sobre la presunta agresión sexual del DAO de la Policía Nacional: "No sabíamos nada hasta ayer"

El número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, dimitió este martes después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un delito de agresión sexual.

Marlaska, sobre la presunta agresión sexual del DAO de la Policía Nacional

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en los pasillos del Congreso a los periodistas que hasta ayer desconocían la denuncia por presunta agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González. Una vez se tuvo conocimiento, señala, se actuó para apartarle del cargo de manera inmediata. "No sabíamos nada, si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer", ha señalado Marlaska en sus declaraciones a la prensa antes de la sesión de control al Gobierno.

González ha sido citado por el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid para declarar el próximo 17 de marzo tras la querella de una agente por un delito de agresión sexual. La mujer también está citada ese mismo día para escuchar su relato.

Marlaska apunta que "la prueba más concreta de que no se sabía nada" es que el abogado de la víctima, una agente de la Policía, ha señalado que mantuvieron en secreto la denuncia hasta este martes por la tarde. El ministro también alude a que ni los medios de comunicación ni los sindicatos de la Policía se habían hecho eco de esta presunta agresión sexual.

Dimite José Ángel González

El número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, dimitió este martes después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un delito de agresión sexual.

De manera temporal, su cargo lo asumirá la subdirectora de Recursos Humanos, Gemma Barroso, tal y como establece el artículo 4 de la orden por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.

La denuncia

La agente denuncia que el DAO de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que acudió presionada en abril del año pasado y estando de servicio. Tras ello, fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

