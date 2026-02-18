Interior aparta al comisario Óscar San Juan, mano derecha del jefe de la Policía, por presuntas coacciones a la denunciante de la agresión sexual

Escándalo en la Policía Nacional tras salir a la luz una querella por presunta agresión sexual contra José Ángel González, Director Adjunto Operativo del CNP.

Tras cesar al DAO de la Policía Nacional, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles en los pasillos del Congreso que desconocía "hasta ayer" la existencia de esta querella.

El ministro afirma que de haber tenido el "mínimo conocimiento" de una "circunstancia de esta gravedad", le hubiera pedido su renuncia inmediata.

Interior aparta a su mano derecha

Además, Marlaska ha anunciado que también ha sido suspendido el comisario Óscar San Juan, hombre de máxima confianza del DAO de la Policía Nacional, por presuntas coacciones a la denunciante de la agresión sexual.

Feijóo acusa al Gobierno de "saber, tapar y proteger"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "saber, tapar y proteger" la presunta agresión sexual del DAO de la Policía.

"Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público", ha dicho el presidente del Partido Popular en un mensaje a través de X.