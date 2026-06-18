Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso Zapatero

El abogado de la acusación de 'Hazte Oír' a Zapatero, recuerda la huida del ex Primer Ministro Italiano: "Murió en Túnez. No se le pudo juzgar"

Javier María Pérez Roldán, representa a una de las acusaciones particulares que se han personado contra el expresidente. Defienden la imposición de medidas cautelares contundentes al entender que el riesgo de fuga de Zapatero es suficientemente elevado.

Abogado HO

Publicidad

Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

Varios analistas jurídicos consideran que abundaron las evasivas en la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y por las joyas halladas por agentes de la UDEF en la caja fuerte de su despacho.

Una defensa que cae en el absurdo

Javier María Pérez Roldán, abogado de la acusación particular presentada por la asociación Hazte Oír, calificaba de absurda la autorización universal que concedería Zapatero para que sus cuentas y movimientos de dinero sean investigadas por quien lo desee. Algo innecesario para un juzgado que lo hará si considera sin necesidad de permiso alguno: "Queda muy mal cuando el propio juez le dijo con mucha sorna y sentido del humor: 'No, si esto ya lo hacemos de oficio'. (...) Eso es mala estrategia".

Jurídica, social y mediáticamente "poco creíble"

La actitud aparentemente despreocupada de Zapatero a ser 'registrado de arriba a abajo' resulta hasta presuntuosa. Destaca que precisamente se investiga si existe una organización criminal que se habría servido de sociedades pantalla, intermediarias, "hombres de paja" -testaferros-, administradores de hecho, etc.: "Es un poco como decir: 'Mire he hecho tan bien la suplantación de empresas, la interposición de empresas, que sé que no van a localizar, no la van a encontrar, porque lo he hecho bien'".

La negativa de Zapatero a responder a las preguntas del fiscal constituye a ojos del abogado un sinsentido "y más cuando respondió al juez".

"No se acuerda de la cita, ni del restaurante, ni de la sociedad offshore"

Susanna Griso

El expresidente recurrió an alguna ocasión al ya recurso clásico de nuestra historia reciente "no me acuerdo". Recordando episodios igual o más sonados de célebres personajes españoles frente al juez, y al más puro estilo Cristina de Borbón en el juicio del caso Nóos, Zapatero habría olvidado una reunión concertada por su secretaria, Gertrudis, en la que supuestamente él y Julio Martínez abordaron la posibilidad de crear una sociedad offshore en Dubai: "No es creíble (...) No reúne ningún elemento de credibilidad", sentenciaba Pérez Roldán.

Libre, sin medidas cautelares

La acusación particular solicitaba al juez Calama el ingreso preventivo en prisión del expresidente, o en su defecto la retirada del pasaporte al investigado, así como la prohibición de salir de territorio nacional. Javier María Pérez Roldán consideraba un desacierto que el magistrado haya desoído esas peticiones y recordaba la gravedad de los presuntos delitos imputados, apreciando un potencial riesgo tanto de continuidad como de fuga. Citaba los antecedentes de Carles Puigdemont o del Primer Ministro italiano, Benito Craxi: "Su escolta no garantiza que no huya de España (...) El líder del Partido Socialista italiano, Primer Ministro Italiano en su día, huyó y murió en Túnez. No se le pudo juzgar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Ignacio Varela, sobre ZP

Ignacio Varela, analista y exasesor de ZP, contundente: "Para gobernar hay que servir y para ser forajido también, y Zapatero no sirve"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Abogado HO

El abogado de la acusación de 'Hazte Oír' a Zapatero, recuerda la huida del ex Primer Ministro Italiano: "Murió en Túnez. No se le pudo juzgar"

Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

Trancas y Barrancas sacan el lado más humano de Alberto Núñez Feijóo con su Rueda de prensa ibérica

Niña Pastori

Esta noche, El Hormiguero disfrutará de la visita de Niña Pastori

A Dani no le salen bien las cuentas en ¡Salta!: “He sumado en vez de multiplicar”
Mejores momentos | 17 de junio

A Dani no le salen bien las cuentas en ¡Salta!: “He sumado en vez de multiplicar”

¡Por no escuchar a su hijo! Manuel cae derrotado por Lamine Yamal en ¡Salta!
Mejores momentos | 17 de junio

¡Por no escuchar a su hijo! Manuel cae derrotado por Lamine Yamal en ¡Salta!

El error imperdonable de un madridista en ¡Salta!: Sergio Ramos... ¿en Neptuno?
Mejores momentos | 17 de junio

El error imperdonable de un madridista en ¡Salta!: Sergio Ramos... ¿en Neptuno?

“Para darme una colleja”, ha reconocido Ángel, que se ha equivocado con la fuente madrileña que da título a la canción que el futbolista publicó en 2025

Miguel Ángel hace historia en ¡Salta!: gana 50.000 euros y entra en el club de máximos campeones
Mejores momentos | 17 de junio

Miguel Ángel hace historia en ¡Salta!: gana 50.000 euros y entra en el club de máximos campeones

El concursante, razonando mucho las opciones, ha ido arriesgando hasta hacerse con el máximo premio del programa, con el que podrá ayudar a sus padres.

La maldición de Hawái: de destino soñado por Daida a provocar su caída en ¡Salta!

La maldición de Hawái: de destino soñado por Daida a provocar su caída en ¡Salta!

Su cara nos suena: Miguel Ángel, dispuesto a repetir en ¡Salta! su gesta de ¡Boom!

Su cara nos suena: Miguel Ángel, dispuesto a repetir en ¡Salta! su gesta de ¡Boom!

Así ha sido la entrevista completa a Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero

Publicidad