El abogado de la acusación de 'Hazte Oír' a Zapatero, recuerda la huida del ex Primer Ministro Italiano: "Murió en Túnez. No se le pudo juzgar"

Varios analistas jurídicos consideran que abundaron las evasivas en la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y por las joyas halladas por agentes de la UDEF en la caja fuerte de su despacho.

Una defensa que cae en el absurdo

Javier María Pérez Roldán, abogado de la acusación particular presentada por la asociación Hazte Oír, calificaba de absurda la autorización universal que concedería Zapatero para que sus cuentas y movimientos de dinero sean investigadas por quien lo desee. Algo innecesario para un juzgado que lo hará si considera sin necesidad de permiso alguno: "Queda muy mal cuando el propio juez le dijo con mucha sorna y sentido del humor: 'No, si esto ya lo hacemos de oficio'. (...) Eso es mala estrategia".

Jurídica, social y mediáticamente "poco creíble"

La actitud aparentemente despreocupada de Zapatero a ser 'registrado de arriba a abajo' resulta hasta presuntuosa. Destaca que precisamente se investiga si existe una organización criminal que se habría servido de sociedades pantalla, intermediarias, "hombres de paja" -testaferros-, administradores de hecho, etc.: "Es un poco como decir: 'Mire he hecho tan bien la suplantación de empresas, la interposición de empresas, que sé que no van a localizar, no la van a encontrar, porque lo he hecho bien'".

La negativa de Zapatero a responder a las preguntas del fiscal constituye a ojos del abogado un sinsentido "y más cuando respondió al juez".

"No se acuerda de la cita, ni del restaurante, ni de la sociedad offshore"

El expresidente recurrió an alguna ocasión al ya recurso clásico de nuestra historia reciente "no me acuerdo". Recordando episodios igual o más sonados de célebres personajes españoles frente al juez, y al más puro estilo Cristina de Borbón en el juicio del caso Nóos, Zapatero habría olvidado una reunión concertada por su secretaria, Gertrudis, en la que supuestamente él y Julio Martínez abordaron la posibilidad de crear una sociedad offshore en Dubai: "No es creíble (...) No reúne ningún elemento de credibilidad", sentenciaba Pérez Roldán.

Libre, sin medidas cautelares

La acusación particular solicitaba al juez Calama el ingreso preventivo en prisión del expresidente, o en su defecto la retirada del pasaporte al investigado, así como la prohibición de salir de territorio nacional. Javier María Pérez Roldán consideraba un desacierto que el magistrado haya desoído esas peticiones y recordaba la gravedad de los presuntos delitos imputados, apreciando un potencial riesgo tanto de continuidad como de fuga. Citaba los antecedentes de Carles Puigdemont o del Primer Ministro italiano, Benito Craxi: "Su escolta no garantiza que no huya de España (...) El líder del Partido Socialista italiano, Primer Ministro Italiano en su día, huyó y murió en Túnez. No se le pudo juzgar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.