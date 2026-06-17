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Vicente Vallés, sobre la declaración de Zapatero: "No se puede decir que haya tenido mucho éxito en esta primera oportunidad"

Después de tres horas de interrogatorio, el juez ha puesto por escrito que "la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación".

La opinión de Vicente Vallés

La opinión de Vicente Vallés sobre la declaración de Zapatero | Antena 3 Noticias

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Vicente Vallés
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Ha pasado un mes desde que se conoció la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En este mes, la situación ha ido de mal en peor para el expresidente del gobierno, porque los datos que se han conocido en ese tiempo solo han hecho aumentar las dudas sobre su actuación.

En Moncloa querían confiar en que la comparecencia de Zapatero ante el juez supusiera un momento de inflexión, a partir del cual, las explicaciones permitieran cambiar un relato negativo e inculpatorio, por otro positivo y exculpatorio. Pero eso no ha ocurrido. La única buena noticia para el expresidente ha sido que el juez no le ha impuesto medidas cautelares. Pero ese mismo juez ha dejado claro que nada de lo dicho por Zapatero ha permitido desmentir todavía ninguna de las acusaciones contra él.

Zapatero ha pedido más tiempo, y promete que no va a decepcionar a quienes creen en él. Se ha declarado inocente de todos los delitos por los que se le ha sometido a investigación judicial. Pero no se puede decir que haya tenido mucho éxito en esta primera oportunidad que ha tenido para desmontar esas acusaciones. Porque, después de dos horas largas de interrogatorio, el juez mantiene la imputación, porque no ha creído la versión de Zapatero.

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