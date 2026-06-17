Abogados de Hazte Oír solicitan la prisión provisional para Zapatero: "Ya hemos visto la huida de un 'president' en un maletero"

Día clave en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Este miércoles el que fue líder socialista se sentaba a declarar ante el juez José Luis Calama.

La asociación Hazte Oír, junto a Vox y Iustitia Europa, ha pedido este miércoles al PP, a quien el juez del 'caso Plus Ultra' otorgó el timón de las acusaciones populares, que reclame prisión provisional para el expresidente.

En 'Espejo Público' hemos podido hablar con"El control no le ha limitado a delinquir", abogada de la organización, y con el letrado jefe, Javier María Pérez Roldán. Ambos subrayaban la solicitud de la imputación de las hijas de Zapatero y la de la prisión provisional para el expresidente.

¿Riesgo de fuga?

Ante la segunda, Susanna Griso contemplaba la posibilidad de que fuera "demasiado severa" por la constante vigilancia con la que cuenta Zapatero. Lozano, ante la duda, remarcaba ante nuestros micrófonos los motivos de la medida: el posible riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción de pruebas

"Tiene unos vínculos de gran calado y de alta influencia a nivel internacional y no se ha registrado su domicilio", justificaba la abogada.

No ha tardado en llegar la réplica de Beatriz Vicente, también letrada: "no hay argumentos jurídicos validos para adoptar esta medida excepcionalísima". Mostrando total desacuerdo con la solicitud de Hazte Oír, alertaba a sus abogados de que deberán probar lo que exponen ya que "la prisión provisional no es una pena adelantada".

"El control no le ha limitado a delinquir"

Vicente, que en medio de su argumentación sacaba a relucir la vigilancia con la que cuenta Zapatero, ha sido respondida por Pérez Roldan con un evento que el letrado considera verosímil. "Ya hemos visto la huida de un 'president' en un maletero", recordaba aludiendo a Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat. "El control no le ha limitado a delinquir", sumaba su compañera.

Afirmando un trato de favor de cara al expresidente, no comprenden que "en un procedimiento se establezcan unas diferencias propias de una dictadura bananera". "Eso en EE.UU. o en Francia no pasa", remataba el letrado.

De todos modos, queda en manos del PP determinar si solicita formalmente la prisión provisional para Zapatero o no en sala.

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