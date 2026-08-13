Antena 3 Noticias
Última hora

Eclipse

Cuándo será el próximo eclipse en España

Tras el esperado eclipse solar total que ha asombrado a España este 12 de agosto de 2026, llegan dos fechas más para guardar bien en el calendario astronómico.

Eclipse solar total en España

Eclipse solar total en España EFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este 12 de agosto de 2026 se recordará como uno de los espectáculos astronómicos más importantes que se han podido vivir desde España.

Desde 1912 la península ibérica no disfrutaba de un eclipse solar total como el que acabamos de presenciar.

Sin embargo, esta vez estamos de suerte y no habrá que esperar tanto para observarlo de nuevo desde nuestro país.

Este eclipse es el primero de una tríada de eventos astronómicos que podremos visualizar desde España:

  • 12 de agosto de 2026. Eclipse solar total.
  • 2 de agosto de 2027. Eclipse solar total: un segundo eclipse total, visible en su totalidad principalmente en el extremo sur de Andalucía.
  • 26 de enero de 2028. Eclipse solar anular: el llamado "anillo de fuego".

Eclipse solar total del 2 de agosto 2027

Este eclipse a diferencia del que hemos vivido en este verano del 2026, tendrá lugar por la mañana por lo que la elevación del sol facilitará su observación.

El eclipse completo, contando sus fases parciales, comenzará a partir de las 09:30 horas y finalizará sobre 14:43 (horario de la península).

En este caso la franja de la totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la provincia de Cádiz, parte de Málaga y algunas zonas de Granada y Almería.

Este nuevo eclipse llegará con dos peculiaridades más:

  • España será el único lugar de Europa desde el que se podrá observar con mayor grado de totalidad
  • Será el eclipse solar total de mayor duración de este siglo con hasta 313 minutos.

Otro dato curioso es que el lugar donde mejor se observará en todo el mundo será Egipto.

¿Y el siguiente eclipse solar total?

Tras estas fechas, el próximo eclipse solar total no volverá a ser visible en la península ibérica hasta 2053.

Javier Lopera, comandante del vuelo que retransmitió en directo el eclipse solar total: "Ha sido un regalo"

Javier Lopera, comandante del vuelo que retransmitió el eclipse solar total en directo.

Publicidad

Ciencia

Eclipse solar total en España

Cuándo será el próximo eclipse en España

Eclipse solar a las 20:20

El espectacular timelapse que muestra cómo se vio el eclipse total desde España

Safari en África

¿Cómo han reaccionado los animales al eclipse solar?

Javier Lopera, comandante del vuelo que retransmitió el eclipse solar total en directo.
Eclipse Solar

Javier Lopera, comandante del vuelo que retransmitió en directo el eclipse solar total: "Ha sido un regalo"

Eclipse solar
Eclipse solar

España se queda a oscuras 114 años después: así se ha vivido el eclipse solar total que ha paralizado al país

Eclipse solar total en España
Eclipse Solar

Eclipse solar total 2026: el evento astronómico del año dice adiós a España hasta el 2 de agosto de 2027

El eclipse solar total de 2026 dice adiós pero no por mucho tiempo, España vive un trío de eclipses los próximos dos años, 2027 y 2028.

Roberto Brasero y César Gonzalo
Expertos

Así han vivido Roberto Brasero y César Gonzalo el eclipse solar total: "Lo especial ha sido que lo hemos vivido"

Los meteorólogos Antena 3 Noticias cuentan su experiencia del primer eclipse solar del siglo.

Eclipse desde el avión

El eclipse solar desde un avión a 10.000 metros de altitud: así se ha visto el evento astronómico del año desde el aire

El eclipse solar en su totalidad

España vive un fenómeno histórico: el primer eclipse solar total en más de 100 años

Cazadores de eclipses se reúnen en España para vivir un fenómenos histórico

Los cazadores de eclipses, unos apasionados de vivir este fenómeno: "Voy donde me quieran llevar"

Publicidad