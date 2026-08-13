Cuándo será el próximo eclipse en España

Este 12 de agosto de 2026 se recordará como uno de los espectáculos astronómicos más importantes que se han podido vivir desde España.

Desde 1912 la península ibérica no disfrutaba de un eclipse solar total como el que acabamos de presenciar.

Sin embargo, esta vez estamos de suerte y no habrá que esperar tanto para observarlo de nuevo desde nuestro país.

Este eclipse es el primero de una tríada de eventos astronómicos que podremos visualizar desde España:

12 de agosto de 2026. Eclipse solar total .

. 2 de agosto de 2027. Eclipse solar total : un segundo eclipse total, visible en su totalidad principalmente en el extremo sur de Andalucía.

: un segundo eclipse total, visible en su totalidad principalmente en el extremo sur de Andalucía. 26 de enero de 2028. Eclipse solar anular: el llamado "anillo de fuego".

Eclipse solar total del 2 de agosto 2027

Este eclipse a diferencia del que hemos vivido en este verano del 2026, tendrá lugar por la mañana por lo que la elevación del sol facilitará su observación.

El eclipse completo, contando sus fases parciales, comenzará a partir de las 09:30 horas y finalizará sobre 14:43 (horario de la península).

En este caso la franja de la totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la provincia de Cádiz, parte de Málaga y algunas zonas de Granada y Almería.

Este nuevo eclipse llegará con dos peculiaridades más:

España será el único lugar de Europa desde el que se podrá observar con mayor grado de totalidad

Será el eclipse solar total de mayor duración de este siglo con hasta 313 minutos.

Otro dato curioso es que el lugar donde mejor se observará en todo el mundo será Egipto.

¿Y el siguiente eclipse solar total?

Tras estas fechas, el próximo eclipse solar total no volverá a ser visible en la península ibérica hasta 2053.