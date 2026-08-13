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El eclipse del Gobierno

"Catering, barra libre y un concierto con nuestro dinero": Elisa Beni critica los 72.358 euros gastados por el Gobierno para ver el eclipse

Muchos miembros del Gobierno acudieron a un observatorio de Yebes, en Guadalajara, para presenciar el eclipse solar total. Ya se conoce el gasto que supuso el evento, una cifra que no ha gustado a Elisa Beni, que se ha mostrado muy crítica al respecto.

Elisa Beni critica el gasto del Gobierno para ver el eclipse

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Anna Martín
Publicado:

Cuatro miembros del Gobierno se reunieron este 12 de agosto en el observatorio de Yebes, en Guadalajara, para presenciar el eclipse solar total. Allí contaban con una zona VIP y con 300 invitados, según se ha podido conocer.

Con motivo de este acto, el día del eclipse pudimos hablar con algunos de los vecinos de la localidad. Todos ellos estaban muy molestos porque aseguraban que "no les dejaban hacer lo que les diera la gana".

Ahora, una vez concluido el fenómeno, el debate se centra en lo ocurrido durante el encuentro, cuyo presupuesto ya se conoce: 72.358 euros. Una cifra con la que nuestra colaboradora Elisa Beni no está de acuerdo. Confiesa que le habría parecido bien si el dinero se hubiera destinado únicamente a aspectos técnicos y científicos.

"No sé que pinta Marlaska si no tiene tiempo de ir al Senado"

En cuanto a los ministros presentes, comenta que no le habría parecido mal que la encargada del ramo, Diana Morant, hubiese acudido. Lo que molesta a la periodista y colaboradora es que hay quienes han ido "más que a servir, a servirse porque quieren estar en primera fila dando puñetazos y codazos". De hecho, pone el foco en la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: "No sé qué pinta ahí si no tiene tiempo de ir al Senado".

Haciendo un desglose del presupuesto, la colaboradora calcula que se destinaron 10.000 euros a la climatización del espacio. "Ellos tenían que ver el eclipse frescos, no lo vayan a ver con calor como todo el mundo", se queja.

"Climatización, bebidas, catering y concierto con dinero público"

A esto añade el catering, el servicio de bebidas con barra libre y el concierto de indie con el que contaron en el observatorio. "Con nuestro dinero", recalca.

La colaboradora Isabel Rábago sostiene que el "despilfarro económico" le da "absolutamente igual" y pone sobre la mesa el despliegue de seguridad que hubo en la zona. "En mi mente solamente estaba Ceuta, ya no entro ni en la fiesta socialista que se montaron", concluye.

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