La otra cara del eclipse: el caos de Rodalies deja a muchos barceloneses sin ver el fenómeno

El eclipse total de Sol dejó imágenes espectaculares en Tarragona, uno de los puntos de España donde el fenómeno pudo contemplarse en toda su magnitud. Sin embargo, la jornada también tuvo una cara mucho menos amable para miles de barceloneses, que se encontraron con un auténtico caos en Rodalies durante el viaje de vuelta.

La Dirección General de Tráfico ya había advertido de que la jornada estaría marcada por un volumen excepcional de desplazamientos, con alrededor de 1,5 millones de viajes previstos. La previsión terminó reflejándose tanto en las carreteras, con atascos y retenciones, como en las estaciones de Cercanías, donde las aglomeraciones fueron creciendo a medida que avanzaba la tarde.

Vagones llenos desde Barcelona

Desde primeras horas de la tarde, la estación de Sants ya mostraba una imagen poco habitual. Los trenes que salían hacia el sur, con destino a Tarragona, partían con los vagones completamente llenos de viajeros que querían presenciar el eclipse total.

Pero el verdadero problema llegó cuando terminó el fenómeno astronómico y miles de personas intentaron regresar al mismo tiempo a Barcelona.

Tarragona, desbordada tras el eclipse

La estación de Tarragona acabó completamente saturada. La acumulación de centenares de viajeros obligó incluso a los Mossos d'Esquadra a restringir el acceso a la estación para evitar que siguieran entrando más personas mientras los andenes permanecían abarrotados.

Muchos pasajeros denunciaron esperas prolongadas, falta de información y condiciones muy difíciles dentro de los trenes.

"Golpeábamos las ventanas desesperados"

Una de las escenas más repetidas fue la de viajeros atrapados en vagones cerrados durante largos periodos de tiempo.

"Nos quedamos atrapados"

"Hemos estado en el tren con las puertas cerradas, sin ningún tipo de ventilación, con el vagón lleno durante más de una hora y media", relató una pasajera que viajaba junto a su pareja. "Tocábamos las ventanas de manera desesperada".

Otro viajero explicó que la situación empeoró cuando intentaron seguir subiendo pasajeros a un tren que ya estaba completamente lleno.

"Intentaron subir más personas de las que cabían y ahí nos quedamos atrapados. Mi pareja tenía ansiedad y estaba muy mal".

La falta de aire acondicionado fue otra de las quejas más repetidas. "No había aire acondicionado, me desquicié", resumió otro pasajero. Quienes permanecieron de pie durante todo el trayecto describen un ambiente cada vez más tenso conforme pasaban los minutos. "Las personas iban levantadas. Cada vez que pasaba el tiempo, la gente estaba más desesperada", explicó otro afectado.

Esperas también para reclamar

Algunos viajeros optaron finalmente por renunciar al regreso inmediato y reclamar el importe del billete, aunque incluso ese proceso estuvo marcado por las colas.

"Dijimos: vamos a hacer esa cola, lo devolvemos y que nos den el dinero. Fueron 40 minutos de cola. Un poco desastroso esto", contó otro usuario.

"Confiar en Cercanías es no acertar nunca"

El caos vivido tras el eclipse reavivó las críticas sobre el funcionamiento de Rodalies, un servicio que acumula numerosas incidencias en Cataluña.

El periodista Miquel Valls resumió el sentir de muchos usuarios con una frase que se hizo eco del malestar general: "Confiar en Cercanías es no acertar nunca".

Lo que para miles de personas comenzó como una excursión para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años terminó convirtiéndose en un regreso marcado por los retrasos, las aglomeraciones y la desesperación de quienes quedaron atrapados durante horas entre estaciones y vagones abarrotados.

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