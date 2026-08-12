Una óptica explica cómo mirar el eclipse solar sin dañar la vista: "Ningún método casero, solamente las gafas homologadas"

La expectación por el eclipse solar también obliga a prestar atención a la forma de observarlo. Mirar directamente al Sol sin la protección necesaria puede provocar daños en la vista y algunos de los métodos que pueden parecer seguros no ofrecen la protección necesaria. Ana Vázquez, óptica optometrista, ha explicado en el informativo matinal de Antena 3 Noticias qué medidas deben seguirse para contemplar el fenómeno.

La primera recomendación pasa por utilizar únicamente gafas específicas y homologadas. Vázquez señala que es importante comprobar que cuentan con el certificado correspondiente a la normativa europea y también con el certificado ISO.

La especialista descarta recurrir a alternativas que pueden encontrarse en casa. "No debemos usar ninguna gafa de sol normal de las que usamos a diario porque aunque ser muy oscuras no sirven. Tampoco utilizar CD o radiografías negativos e etc. Ningún método casero solamente las gafas homologados", explica.

Cuándo pueden quitarse las gafas durante el eclipse

La protección también depende del momento en el que se encuentre el eclipse. Según explica Vázquez, durante la primera fase, cuando el eclipse es parcial, las gafas deben permanecer puestas en todo momento.

Solo podrán retirarse durante la fase de totalidad, cuando pueda observarse la corona solar. La propia oscuridad que producen las gafas permitirá reconocer ese momento. "De hecho nos daremos cuenta porque con las gafas del eclipse nos veremos nada", señala.

La protección debe volver a colocarse en cuanto finalice la totalidad. Vázquez insiste en que hay que ponerse las gafas "inmediatamente en cuanto veamos el primer rayo de luz", cuando vuelva a comenzar la fase parcial.

La óptica optometrista también pone el foco en los menores, especialmente en aquellos que puedan quitarse las gafas durante la observación. Entre las soluciones que asegura haber visto durante los últimos días se encuentra sujetarlas por detrás con una goma para impedir que se las retiren. Otra posibilidad es recurrir a sistemas de protección indirecta mediante cajas destinadas a evitar la observación directa.

Cámaras, prismáticos y telescopios también necesitan filtros

Las precauciones no terminan cuando se utilizan dispositivos para seguir el eclipse. Vázquez explica que telescopios, prismáticos, cámaras o teléfonos móviles necesitan filtros específicos en sus objetivos.

"Tenemos que tener las gafas puestas y colocar los objetivos del telescopio de la cámara del móvil o de lo que utilicemos un filtro especial", advierte. Por tanto, utilizar uno de estos dispositivos no sustituye la protección de los ojos.

La especialista también ha explicado qué señales pueden aparecer si se produce un daño en la retina. Los síntomas no tienen por qué manifestarse de forma inmediata, sino que pueden comenzar "a las pocas horas o incluso días después".

Entre las principales señales menciona la visión borrosa y la distorsión de las formas. Una persona afectada podría, por ejemplo, percibir torcidas líneas que en realidad son rectas. También pueden aparecer cambios en la percepción de los colores.

Vázquez destaca especialmente otro síntoma: "Una mancha negra en nuestro campo de visión central". Por ello, sus recomendaciones para observar el eclipse se centran en evitar métodos caseros, utilizar exclusivamente protección homologada y mantenerla durante todas las fases en las que el Sol vuelva a ser visible directamente.

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