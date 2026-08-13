El espectacular timelapse que muestra cómo se vio el eclipse total desde España

El eclipse total dejó este miércoles una de las imágenes astronómicas más esperadas. Este timelapse permite ver en apenas unos segundos cómo la luz fue desapareciendo poco a poco hasta oscurecer el cielo casi por completo.

En la grabación se aprecia cómo el día se transforma de forma progresiva, con una caída de la luminosidad que culmina en los momentos de totalidad.

El fenómeno fue seguido por miles de personas desde distintos puntos del país, especialmente en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad. Estas imágenes muestran de forma muy visual la magnitud de un eclipse que no se repetía en España desde hacía más de un siglo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.