Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Eclipse solar

El eclipse solar de 2027 dispara las reservas hoteleras en Tarifa

La localidad gaditana afronta una avalancha de visitantes para el 2 de agosto de 2027, con buena parte de sus alojamientos ya reservados o bloqueados con más de un año de antelación.

Antena 3 Noticias

El eclipse solar de 2027 dispara las reservas hoteleras en Tarifa | Antena 3 Noticias

Publicidad

Natalia Fondevila
Publicado:

Tarifa empieza a mirar al 2 de agosto de 2027 con la sensación de que aquel día llegará mucho antes de lo previsto. La localidad gaditana se prepara para recibir una llegada extraordinaria de visitantes nacionales e internacionales con motivo del eclipse solar total que atravesará el sur de España. Falta casi un año para que se produzca dicho fenómeno astronómico, pero ya ha hecho que se dispare el interés por uno de los principales enclaves de observación de la Península.

Encontrar alojamiento en Tarifa para esas fechas comienza a convertirse en una tarea complicada. Una parte importante de las plazas disponibles ya está reservada o bloqueada, mientras que algunos establecimientos mantienen todavía su oferta pendiente de cerrar. La expectación ha crecido con rapidez y ha colocado la capacidad hotelera del municipio cerca de su límite. La situación no implica que toda la planta hotelera esté completamente vendida. De hecho, una parte de los establecimientos todavía no ha puesto a la venta la totalidad de sus habitaciones para esas fechas.

El motivo está relacionado con la planificación de precios para la próxima temporada. "Llevamos tres meses recibiendo llamadas para reservar, pero hasta final de año no podemos tener cerrados los precios que se van a poner, por ese motivo hay hoteles que no pueden cerrar todas las reservas", explica Antonio de María, presidente de HORECA Cádiz.

Más del 70% reservado para agosto de 2027

La presión de la demanda tampoco se limita a Tarifa. El interés generado por el eclipse se está dejando notar en distintos puntos de la provincia de Cádiz, especialmente en aquellas zonas que cuentan con buenas condiciones para contemplar el fenómeno. "Efectivamente hay un incremento de reservas hoteleras en toda la provincia", señala De María, que apunta así a un escenario de elevada ocupación que podría extenderse a otros municipios gaditanos a medida que se acerque más la fecha. "Ya tenemos más del 70% reservado para agosto de 2027, nos llegan emails con el asunto 'Eclipse Tarifa 2027'", cuenta Paula Rodríguez, recepcionista del hotel Dos Mares en Tarifa.

La previsión ha llevado a numerosos viajeros a adelantar sus planes con una antelación poco habitual. Además de su relevancia científica y astronómica, el eclipse supone una oportunidad excepcional para el sector turístico. En este contexto, Tarifa parte con una ventaja evidente: su posición geográfica. La localidad se encuentra entre los puntos de la España peninsular con mejores perspectivas para observar el eclipse, circunstancia que ha convertido sus establecimientos turísticos en un objetivo prioritario para quienes quieren vivir el acontecimiento desde el lugar de observación.

Con todavía meses por delante, el escenario puede cambiar a medida que los hoteles actualicen sus tarifas y liberen las habitaciones que permanecen bloqueadas. Sin embargo, el movimiento registrado hasta ahora deja una señal clara: el eclipse de 2027 ya está teniendo efectos sobre el turismo gaditano y Tarifa se perfila como uno de los destinos más codiciados para contemplar un acontecimiento que no volverá a repetirse en muchos años. La cuenta atrás, por tanto, ya ha comenzado. Y para muchos viajeros, la carrera por conseguir una habitación con vistas al cielo de Tarifa también.

Parecen reales, pero no lo son: la estafa de los 'abuelos influencers' creados con inteligencia artificial

Imagen de Paco del Campo, personaje creado con IA

Publicidad

Economía

Imagen de Paco del Campo, personaje creado con IA

Parecen reales, pero no lo son: la estafa de los 'abuelos influencers' creados con inteligencia artificial

Antena 3 Noticias

El eclipse solar de 2027 dispara las reservas hoteleras en Tarifa

Imagen de un bloque de pisos

El 70% de los jóvenes españoles necesita ayuda familiar para llegar a fin de mes

El precio de la gasolina
Gasolina

El Gobierno eleva a 20 céntimos por litro la rebaja fiscal del gasóleo en septiembre tras subir su precio un 15,7% en julio

Ayudas prácticas universitarios entorno rural
Empleo

Ayudas de hasta 1.000 euros al mes para los universitarios que quieran hacer sus prácticas en estos municipios

Becas cursos escolar 2026 - 2027
Becas

Estas son todas las becas para estudiar a las que puedes optar para el curso 2026 - 2027

Existen tres tipos de becas diferentes para facilitar a los estudiantes el desarrollo del curso 2026 - 2027.

El alquiler ahoga a los jóvenes y les obliga a volver a vivir a casa de sus padres
Crisis de vivienda

Adiós al cartel de 'se alquila': los jóvenes se lanzan a las redes sociales para buscar piso

Los precios del alquiler siguen al alza y la oferta disponible es cada vez menor. Ante esta situación, muchos jóvenes recurren a internet para encontrar vivienda o compartir piso.

Pensiones agosto

Cuándo se cobran las pensiones en agosto 2026: hay paga extra o no

Un robo de cable interrumpe trenes de alta velocidad

La crisis ferroviaria vive una caída del 8% en media distancia y un 15% en alta velocidad

Imagen de un bloque de pisos

Esto es lo que deberías cobrar para poder comprarte una casa en España

Publicidad