El eclipse solar de 2027 dispara las reservas hoteleras en Tarifa

Tarifa empieza a mirar al 2 de agosto de 2027 con la sensación de que aquel día llegará mucho antes de lo previsto. La localidad gaditana se prepara para recibir una llegada extraordinaria de visitantes nacionales e internacionales con motivo del eclipse solar total que atravesará el sur de España. Falta casi un año para que se produzca dicho fenómeno astronómico, pero ya ha hecho que se dispare el interés por uno de los principales enclaves de observación de la Península.

Encontrar alojamiento en Tarifa para esas fechas comienza a convertirse en una tarea complicada. Una parte importante de las plazas disponibles ya está reservada o bloqueada, mientras que algunos establecimientos mantienen todavía su oferta pendiente de cerrar. La expectación ha crecido con rapidez y ha colocado la capacidad hotelera del municipio cerca de su límite. La situación no implica que toda la planta hotelera esté completamente vendida. De hecho, una parte de los establecimientos todavía no ha puesto a la venta la totalidad de sus habitaciones para esas fechas.

El motivo está relacionado con la planificación de precios para la próxima temporada. "Llevamos tres meses recibiendo llamadas para reservar, pero hasta final de año no podemos tener cerrados los precios que se van a poner, por ese motivo hay hoteles que no pueden cerrar todas las reservas", explica Antonio de María, presidente de HORECA Cádiz.

Más del 70% reservado para agosto de 2027

La presión de la demanda tampoco se limita a Tarifa. El interés generado por el eclipse se está dejando notar en distintos puntos de la provincia de Cádiz, especialmente en aquellas zonas que cuentan con buenas condiciones para contemplar el fenómeno. "Efectivamente hay un incremento de reservas hoteleras en toda la provincia", señala De María, que apunta así a un escenario de elevada ocupación que podría extenderse a otros municipios gaditanos a medida que se acerque más la fecha. "Ya tenemos más del 70% reservado para agosto de 2027, nos llegan emails con el asunto 'Eclipse Tarifa 2027'", cuenta Paula Rodríguez, recepcionista del hotel Dos Mares en Tarifa.

La previsión ha llevado a numerosos viajeros a adelantar sus planes con una antelación poco habitual. Además de su relevancia científica y astronómica, el eclipse supone una oportunidad excepcional para el sector turístico. En este contexto, Tarifa parte con una ventaja evidente: su posición geográfica. La localidad se encuentra entre los puntos de la España peninsular con mejores perspectivas para observar el eclipse, circunstancia que ha convertido sus establecimientos turísticos en un objetivo prioritario para quienes quieren vivir el acontecimiento desde el lugar de observación.

Con todavía meses por delante, el escenario puede cambiar a medida que los hoteles actualicen sus tarifas y liberen las habitaciones que permanecen bloqueadas. Sin embargo, el movimiento registrado hasta ahora deja una señal clara: el eclipse de 2027 ya está teniendo efectos sobre el turismo gaditano y Tarifa se perfila como uno de los destinos más codiciados para contemplar un acontecimiento que no volverá a repetirse en muchos años. La cuenta atrás, por tanto, ya ha comenzado. Y para muchos viajeros, la carrera por conseguir una habitación con vistas al cielo de Tarifa también.