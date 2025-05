Tomás Gómez sentencia a Pedro Sánchez por el escándalo de los mensajes filtrados: "El imperio del César Sánchez está en caída"

Las revelaciones sobre el papel directo de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa no solo han provocado un terremoto mediático, sino que han desencadenado una dura ofensiva desde dentro de la propia izquierda. Tomás Gómez, exlíder del PSOE en Madrid, fue contundente en su análisis en Espejo Público.

El Gobierno de Sánchez en caída

Tomás Gómez considera que las conversaciones solo han desvelado lo que muchos ya conocían dentro del partido.

"Los que conocemos a Pedro Sánchez desde hace muchísimos años, más de 30 años, no nos han sorprendido los mensajes porque lo conocemos. Yo creo que se ha sorprendido la sociedad española que no conocía realmente lo que había detrás de todo esto", señaló.

El uso de los Presupuestos del Estado

Más allá del contenido económico del rescate, Gómez puso el foco en un detalle que, a su juicio, ha pasado desapercibido: el uso político de los Presupuestos Generales del Estado. Para el que fuera secretario del Partido Socialista de Madrid, lo más grave de las conversaciones filtradas entre Sánchez y Ábalos, sería cuando aluden a las discrepancias manifestadas por Emiliano García-Page, insinuando Sánchez que eso podría alterar las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado con el presidente de Castilla-La Mancha.

"Los mensajes ponen de manifiesto varias cosas. Hay algo que no he escuchado mucho en los medios, pero le otorgo bastante importancia. Hablan de Guillermo Fernández Vara enfadados porque ha hecho determinadas declaraciones y dicen que ya vendrá a pedir de los presupuestos. Oiga, los presupuestos son sagrados. No puede usarlos para castigar a quien ha dicho algo que no le viene bien. Me parece gravísimo", ha denunciado.

Un carácter autoritario

El exsenador también se mostró tajante sobre el carácter del presidente.

"Sánchez tiene un tono más autoritario. Es una persona con un objetivo, le da igual los medios y lo que quiere es salirse con la suya. Se enfada bastante cuando no lo consigue. No hace falta discrepar mucho con él: con no tener adhesión total ya vale".

Y remató su diagnóstico con una conclusión: "Los tintes de autoritario, de intransigente, los tintes dictatoriales han ido creciendo a medida que ha ido aumentando el poder. Pedro Sánchez no admite ni la mínima discrepancia de lo que él dice".

La larga experiencia de Ábalos

Respecto al papel de José Luis Ábalos en la filtración, Gómez sugiere que su antigua experiencia como político curtido no es casual.

"Es un recado en toda regla y Ábalos es un hombre con mucha experiencia en política. Yo creo que aquí hay un tema que ha saltado con el mensaje de Air Europa que llueve sobre mojado. Probablemente, hay un recorrido judicial", explicó.

También insinuó posibles motivaciones detrás del movimiento. "¿Qué puede querer Ábalos? Pues probablemente que le quiten a Anticorrupción de encima. Que el fiscal general, que está imputado y por tanto en manos del Gobierno, intervenga de alguna forma para que él salga de todo esto lo más ileso posible".

Un Gobierno débil

Por último, alertó de la imagen que está trasladando el Ejecutivo en medio de esta tormenta.

"La imagen que se transmite es, ¿quién quiere un Gobierno de estas características que no es capaz ni de garantizarte el suministro eléctrico, ni el transporte normalizado de trenes y que, además, tiene esta trastienda, esta mala praxis política? Yo creo que esto contribuye a que la erosión vaya mucho más rápido".

