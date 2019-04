"Torbe me obligaba a trabajar en la webcam, no estaba allí voluntariamente"

Isabel se ha emocionado al escucharse a sí misma en el reportaje que hicimos hace algún tiempo. "Me dijo Torbe lo que tenía que decir porque si no me quedaba sin nada. La realidad de la webcam es que para ganar 1000 euros tienes que estar todo el día en malas condiciones. Era Torbe el que me exigía las horas, si no las hacía, no tenía nada".

Esta joven relata las duras condiciones en las que se trabajaba con Torbe y asegura que "casi todas las jóvenes que han rodado con Torbe han sufrido enfermedades venéreas".