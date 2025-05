Diego López Garrido, exdiputado del PSOE, sobre el escándalo de la grabación de Leire Díez: "Una cosa megalómana que no tiene ningún fundamento"

Diego López Garrido, exdiputado del PSOE, catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Fundación Alternativas: "Todo esto que escucho me parece una novela mala, parece una cosa inverosímil, que no tiene el más mínimo fundamento. Porque entre lo que dice el PSOE y el gobierno y lo que diga esta señora, Leire Diez, yo me creo a lo primero, me creo más al gobierno de mi país que lo que diga esta señora. En las conversaciones que yo he visto, se autoproclama como todopoderosa para poder hacer de todo, derribar fiscalías... una cosa megalómana que no tiene ningún fundamento".

¿No cree que al gobierno a Moncloa y a Ferraz les han pillado con el carrito del helado y que lo que están haciendo ahora es desmarcarse de quien supuestamente hacía el trabajo sucio?

¿Por qué al gobierno le va interesar que haya una degradación de una institución tan importante para el Estado como es la UCO. "Eso no le interesa a ningún Gobierno", asegura López.

¿No le interesa a Pedro Sánchez, que tiene una causa abierta contra su hermano, su mujer, el Fiscal Genera del Estado, todos relacionados con la UCO?

El ex diputado del PSOE responde: "Pero es que la UCO tiene un funcionamiento que depende de los jueces, un funcionamiento propio y nadie puede meterse ahí. ¿Qué son estas cosas que dice esta señora, que me des pruebas para que yo te haga?"

Esta señora no sólo contacto con esta señora también con Sandro Rosell, que estuvo dos años en la cárcel y finalmente fue absuelto por falta de pruebas. Es decir, Leire Díez ha contactado con muchos empresarios injustamente tratados y otros no lo sabemos pero es evidente que tenía interés en recabar esas pruebas.

"Yo creo que entre el PSOE y una militante no representa a un partido, evidentemente entre esa señora. Pero esa señora no representa a un partido político, no tiene autoridad para nada y las fuerzas políticas no deberían darle pábulo a estas cosas", responde López.

¿No se cree que ha habido una operación Cataluña vinculada al Partido Popular par atacar a lideres independistas y a los enemigos del PP en un momento determinado?

Parece ser que hubo una operación Cataluña dirigida por un ministro del Gobierno del PP. Por lo tanto ha sucedido: "Sí, pero lo de Leire Diez me parece esperpéntico. Eso fue una cosa parece ser dirigida por el Gobierno y esto es una señora que se autoproclama como todopoderosa para hablar con fiscales", exclamaba, para terminar asegurando lo siguiente: "Entre lo que dice el PSOE y esta señora,".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.