“Te cortaré los pies y las manos”: Halis se venga de Şehmuz tras humillar a los Korhan

Halis no ha tolerado más humillaciones. Después del escándalo en plena boda, ha decidido actuar por su cuenta. Ha ordenado que lleven a Şehmuz a un lugar, y allí ha hecho justicia con sus propias manos.

“Te dije que lo resolveríamos”, le ha dicho. Luego le ha cruzado la cara de un bofetón que ha retumbado en la sala. Amarrado a una silla, Şehmuz no ha podido defenderse. Halis le ha recordado cada uno de sus errores, mientras le pegaba sin piedad.

Así, ha dejado clara su amenaza: “Vas a traer a tu sobrina y nos la vas a entregar. Si no lo haces, te cortaré los pies y las manos”.

Şehmuz, lleno de rabia, ha gritado que se vengará: “¡Voy a quemar a toda tu familia!”. Pero Halis ya se había marchado. No se ha detenido ni un segundo. No ha mirado atrás. Y ahora, la guerra entre familias está a punto de explotar.