Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Guerra entre familias!

“Te cortaré los pies y las manos”: Halis se venga de Şehmuz tras humillar a los Korhan

El patriarca de los Korhan ha estallado como nunca antes. Ha llevado a Şehmuz a un lugar apartado y le ha hecho pagar por lo ocurrido.

“Te cortaré los pies y las manos”: Halis se venga de Şehmuz tras humillar a los Korhan

Publicidad

Halis no ha tolerado más humillaciones. Después del escándalo en plena boda, ha decidido actuar por su cuenta. Ha ordenado que lleven a Şehmuz a un lugar, y allí ha hecho justicia con sus propias manos.

“Te dije que lo resolveríamos”, le ha dicho. Luego le ha cruzado la cara de un bofetón que ha retumbado en la sala. Amarrado a una silla, Şehmuz no ha podido defenderse. Halis le ha recordado cada uno de sus errores, mientras le pegaba sin piedad.

Así, ha dejado clara su amenaza: “Vas a traer a tu sobrina y nos la vas a entregar. Si no lo haces, te cortaré los pies y las manos”.

Şehmuz, lleno de rabia, ha gritado que se vengará: “¡Voy a quemar a toda tu familia!”. Pero Halis ya se había marchado. No se ha detenido ni un segundo. No ha mirado atrás. Y ahora, la guerra entre familias está a punto de explotar.

¿Conseguirá esta vez quedarse con Ferit?: Pelin va a por todas en el próximo capítulo de Una nueva vida

Pelin va a por todas en el próximo capítulo de Una nueva vida
Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

“Te cortaré los pies y las manos”: Halis se venga de Şehmuz tras humillar a los Korhan

“Te cortaré los pies y las manos”: Halis se venga de Şehmuz tras humillar a los Korhan

¡Sube la temperatura entre las Mafin! Descubre las fotos inéditas que Fina le hizo a Marta en el cuarto de revelado

¡Las Mafin suben la temperatura en Sueños de libertad! Descubre las fotos inéditas que Fina le hizo a Marta en el cuarto de revelado

"Ha habido un accidente de tráfico": la vida de Bahar pende de un hilo en el próximo episodio

"Ha habido un accidente de tráfico": la vida de Bahar pende de un hilo en los próximos episodios

César dispuesto a todo para reconquistar a Amanda: “No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti”
Mejores momentos | Capítulo 16

César dispuesto a todo para reconquistar a Amanda: “No sabía que se podía sentir lo que hoy siento por ti”

Laura y Mariví dan con el hombre que compró los cuadros a Octavio… ¿conseguirán contactar con él?
Mejores momentos | Capítulo 16

Laura y Mariví dan con el hombre que compró los cuadros a Octavio… ¿conseguirán contactar con él?

¡Álvaro confiesa! Octavio Oramas descubre que fue él quien intentó asesinar a César
Mejores momentos | Capítulo 16

¡Álvaro confiesa! Octavio Oramas descubre que fue él quien intentó asesinar a César

Tras analizar la escena y observar el extraño comportamiento de su exyerno, al empresario no le ha cabido duda de que es él el responsable de los disparos.

Kevin intenta consolar a Amanda mientras apaciguan a Estrella
Mejores momentos | Capítulo 16

“Va a estar todo bien”: Kevin intenta consolar a Amanda mientras apaciguan a Estrella

La hija de Octavio ha acudido a la casa del mexicano para consolar a la anciana y asegurarse de que está todo bien.

“Le robó la historia personal a mi padre”: César le cuenta toda la verdad a Amanda sobre Octavio Oramas

“Le robó la historia personal a mi padre”: César le cuenta toda la verdad a Amanda sobre Octavio Oramas

César se recupera de sus heridas y Amanda le pide que le cuenta la verdad: “Sé que eres el hijo de Roberto Hurtado"

César se recupera de sus heridas y Amanda le pide que le cuenta la verdad: “Sé que eres el hijo de Roberto Hurtado

Nando y Álvaro, ‘condenados’ a trabajar juntos: ¡le pide ser su abogado tras ser detenido!

Nando y Álvaro, ‘condenados’ a trabajar juntos: ¡le pide ser su abogado tras ser detenido!

Publicidad