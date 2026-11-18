La entrevista de Susanna Griso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 'Espejo Público' ha dejado varios momentos de tensión al abordar los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz. La presentadora ha cuestionado tanto la ausencia del presidente del Gobierno en el funeral de las víctimas como la rapidez con la que se apuntó a un posible fallo humano en el siniestro de Urda, cuando todavía continúan abiertas las investigaciones sobre lo ocurrido.

Sánchez ha defendido la respuesta de su Ejecutivo y ha insistido en la necesidad de esperar a las conclusiones de las investigaciones judiciales y técnicas. Sin embargo, también ha señalado que existen indicios de que no se siguió el procedimiento establecido después de que fallara uno de los sistemas de seguridad ferroviaria.

Sánchez responde a Susanna Griso sobre su ausencia en el funeral de Urda: "Yo no lo he cambiado"

Uno de los momentos más destacados de la entrevista se ha producido cuando Susanna Griso ha preguntado al presidente por su ausencia en el funeral de las víctimas del accidente de Urda. La periodista ha cuestionado que Sánchez participara en la grabación de un pódcast en lugar de acudir a la ceremonia religiosa celebrada en Toledo.

"Es difícil entender que usted cambiase el funeral de Urda por un pódcast", le ha reprochado Griso. El presidente ha rechazado inmediatamente esa interpretación: "No, no, yo no lo he cambiado". El presidente ha defendido, además, que lo verdaderamente importante para las familias es el acompañamiento institucional y el apoyo que reciben tras perder a sus seres queridos. En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha incrementado las indemnizaciones económicas y reforzado la atención psicológica a los afectados por las tragedias ferroviarias.

Sánchez apunta al protocolo de seguridad de Urda: "Parece evidente que no se siguió"

La entrevista también ha abordado las circunstancias del accidente ferroviario de Urda y la rapidez con la que se señaló la posibilidad de un fallo humano.

Susanna Griso ha cuestionado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntase tan pronto a esa hipótesis, especialmente cuando, según ha recordado, casi diez meses después del accidente de Adamuz todavía no se han esclarecido todas sus causas.

La presentadora también ha hecho referencia a la filtración de audios del centro de control de Atocha, que, a su juicio, contribuyeron a reforzar la tesis del error humano antes de que concluyeran las investigaciones.

Sánchez ha defendido que ambos accidentes presentan circunstancias diferentes, aunque se produjeran en la misma línea ferroviaria. El presidente ha subrayado que las causas deben determinarse mediante las investigaciones judiciales y los organismos técnicos independientes.

No obstante, ha reconocido que, en el caso de Urda, "lo que sí que parece evidente es que el protocolo no se siguió", en referencia a las decisiones adoptadas tras la caída del sistema de seguridad LZB.

Sánchez defiende la seguridad ferroviaria y confía en avanzar hacia el fin de las huelgas

En la intervención se ha recordado que algunos trabajadores llevan varios días sin poder llegar a sus puestos de trabajo y que, en determinadas zonas, el ferrocarril constituye la única alternativa de transporte para desplazarse a trabajar o estudiar. Sánchez ha insistido en que la voluntad de diálogo del Gobierno es "absoluta" y ha concluido defendiendo que la máxima prioridad del Ejecutivo es garantizar la seguridad tanto de los viajeros como de los profesionales ferroviarios, incluidos maquinistas y controladores.

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